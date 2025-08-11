Forbes Digital підписка
К «Дія.City» теперь могут присоединиться компании по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров открыл доступ к специальному налоговому режиму «Дія.City» для компаний по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры 11 августа.

Подробности

  • Теперь к «Дія.City» могут присоединиться компании, занимающиеся технологиями цифрового моделирования зданий, которые используются для точной планировки, проектирования и управления всеми этапами в строительстве.
  • Резидентами также могут стать стартапы или компании, специализирующиеся на производстве контента, компьютерной графике, анимации, спецэффектах, а также производстве фонограмм.
  • «В «Дія.City» уже более 2200 резидентов пользуются одними из лучших в Европе налоговыми условиями, инструментами для привлечения венчурных инвестиций и возможностями для построения прозрачной корпоративной структуры компании», – говорится в сообщении.

Контекст

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Самым крупным плательщиком стал monobank.

За первые пять месяцев 2025 года уплатили около 12 млрд грн налогов. По данным Минцифры, у «Дія.Сіty» – 110 000 ІТ-специалистов и 300 defense tech-компаний.

Материалы по теме

