Кабинет Министров открыл доступ к специальному налоговому режиму «Дія.City» для компаний по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры 11 августа.
Подробности
- Теперь к «Дія.City» могут присоединиться компании, занимающиеся технологиями цифрового моделирования зданий, которые используются для точной планировки, проектирования и управления всеми этапами в строительстве.
- Резидентами также могут стать стартапы или компании, специализирующиеся на производстве контента, компьютерной графике, анимации, спецэффектах, а также производстве фонограмм.
- «В «Дія.City» уже более 2200 резидентов пользуются одними из лучших в Европе налоговыми условиями, инструментами для привлечения венчурных инвестиций и возможностями для построения прозрачной корпоративной структуры компании», – говорится в сообщении.
Контекст
Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Самым крупным плательщиком стал monobank.
За первые пять месяцев 2025 года уплатили около 12 млрд грн налогов. По данным Минцифры, у «Дія.Сіty» – 110 000 ІТ-специалистов и 300 defense tech-компаний.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.