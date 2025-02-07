За время существования «Дія.City» из проекта вышло 200 компаний

За все время существования «Дія.City» 200 компаний покинули проект. Из них 60% – по причине несоблюдения требований, остальные 40% – по собственному желанию. Об этом рассказала руководительница проектного офиса «Дія.City» Наталья Деникеева в интервью DOU.

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Она привела пример с компанией Revolut, которая из-за несоблюдения норм закона не смогла продолжить сотрудничество с «Дія.City».

«Мы вынуждены действовать исключительно согласно требованиям закона. Если компания не выполнила все необходимые действия вовремя, мы, несмотря ни на что, не можем повлиять на ситуацию. Так произошло с Revolut, хотя компания была имиджевым резидентом. Мы можем лишь напоминать о сроках предоставления отчетности», – объяснила Деникеева.

По состоянию на начало 2025 года в «Дія.City» зарегистрировано около 1550 компаний, в которых работает более 96 000 человек. Приблизительно 60% работников заняты по трудовым договорам, 35% – на гиг-контрактах, а еще 5% являются ФЛПами, рассказала Деникеева. «Дія.City» планирует к концу 2025-го увеличить количество резидентов до 2000.

Контекст

В 2023 году правительство расширило спектр видов деятельности в пространстве «Дія.City», что позволило привлечь больше компаний, в частности в сфере defense-tech, и создать лучшие условия для развития технологического бизнеса. По состоянию на 1 августа 2024-го более 200 компаний работали в налоговом режиме «Дія.City».

В прошлом году количество новых резидентов налогового режима выросло в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, привлекая 880 новых компаний.

По результатам 2024-го, резиденты «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в госбюджет, что существенно больше по сравнению с 8,5 млрд грн, уплаченными по итогам 2023 года.