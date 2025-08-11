Кабінет Міністрів відкрив доступ до спеціального податкового режиму «Дія.City» для компаній із цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 11 серпня.

Деталі

Відтепер до «Дія.City» можуть приєднатися компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель, які використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві.

Резидентами також можуть стати стартапи чи компанії, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

«У «Дія.City» вже понад 2200 резидентів користуються одними з найкращих в Європі податковими умовами, інструментами для залучення венчурних інвестицій та можливостями для побудови прозорої корпоративної структури компанії», – йдеться в повідомленні.

Контекст

Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank.

За перші пʼять місяців 2025 року сплатили приблизно 12 млрд грн податків. За даними Мінцифри, у «Дія.Сіty» – 110 000 ІТ-фахівців та 300 defense tech-компаній.