Кабінет Міністрів відкрив доступ до спеціального податкового режиму «Дія.City» для компаній із цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 11 серпня.
- Відтепер до «Дія.City» можуть приєднатися компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель, які використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві.
- Резидентами також можуть стати стартапи чи компанії, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.
- «У «Дія.City» вже понад 2200 резидентів користуються одними з найкращих в Європі податковими умовами, інструментами для залучення венчурних інвестицій та можливостями для побудови прозорої корпоративної структури компанії», – йдеться в повідомленні.
Контекст
Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank.
За перші пʼять місяців 2025 року сплатили приблизно 12 млрд грн податків. За даними Мінцифри, у «Дія.Сіty» – 110 000 ІТ-фахівців та 300 defense tech-компаній.
