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Проект «Дія.City» назвал самых крупных налогоплательщиков среди резидентов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Самым крупным плательщиком стал monobank, говорится в сообщении «Дія.City».

Подробности

Топ-5 самых крупных налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»:

  • monobank – необанк, работающий на основе лицензии «Универсал Банка» Сергея Тигипко;
  • FAVBET Tech – компания, разрабатывающая IT-решения для игровой индустрии;
  • SoftServe – одна из самых крупных IT-компаний Украины;
  • Украинский процессинговый центр – ведущий поставщик процессинговых услуг для банков;
  • EPAM Systems – международная IT-компания с активным присутствием на украинском рынке.

Контекст

В 2023 году резиденты специального правового режима «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов. Уже за первую половину 2024-го сумма налоговых поступлений почти сравнялась с показателями всего предыдущего года, достигнув 8,4 млрд грн.

Правительство в 2023 году расширило список видов деятельности в рамках «Дія.City», предоставив благоприятные условия для большего количества компаний, включая сферу defense-tech. По состоянию на 1 августа 2024 г. более 200 таких компаний воспользовались налоговыми преимуществами этого режима.

В 2023 году к «Дія.City» присоединилось 880 новых компаний, что в 2,4 раза превышает показатели предыдущего года.

По итогам 2024 года, резиденты «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в государственный бюджет – это более чем вдвое превышает показатель 2023 года.

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