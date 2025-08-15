Подробности

Любченко пришел на новую должность из Национального агентства по предотвращению коррупции, где занимался формированием политики добродетели в сфере безопасности и обороны, а также стратегическим анализом коррупционных рисков. Он представлял НАПК во взаимодействии с международными организациями: ОЭСР, НАТО, ООН.

Среди ключевых задач нового руководителя ГП «Прозорро»: развитие электронного инструментария и ИИ в системе Prozorro, ее дальнейшая интероперабельность с государственными реестрами и системами, усовершенствование функционала государственного маркетплейса Prozorro Market.

Контекст

Предыдущий руководитель ГП Николай Ткаченко перешел на позицию ІТ-директора агрохолдинга «Астарта». Ткаченко не новичок в «Астарте». В 2017–2020 годах он занимал должность заместителя IT-директора «Астарты». Что ждет его в новой должности? Интеграция цифровых продуктов в операционные процессы, автоматизация производства и обеспечение информационной безопасности компании. Почему Ткаченко ушел из Prozorro, читайте в материале Forbes Ukraine.