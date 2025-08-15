Деталі

Любченко прийшов на нову посаду з Національного агентства з питань запобігання корупції, де займався формуванням політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічним аналізом корупційних ризиків. Він представляв НАЗК у взаємодії з міжнародними організаціями: ОЕСР, НАТО, ООН.

Серед ключових завдань нового очільника ДП «Прозорро»: розвиток електронного інструментарію та ШІ у системі Prozorro, її подальша інтероперабельність з державними реєстрами та системами, удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.

Контекст

Попередній керівник ДП Микола Ткаченко перейшов на позицію ІТ-директора агрохолдингу «Астарта». Ткаченко не новачок в «Астарта». У 2017–2020 роках він обіймав посаду заступника IT-директора «Астарти». Що чекає його на новій посаді? Інтеграція цифрових продуктів в операційні процеси, автоматизація виробництва та забезпечення інформаційної безпеки компанії. Чому Ткаченко пішов із Prozorro, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.