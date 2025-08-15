Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ДП «Прозорро» отримало нового керівника. Що про нього відомо

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ярослав Любченко (ліворуч) і Андрій Телюпа /пресслужба ДП «Прозорро»

Ярослав Любченко (ліворуч) і Андрій Телюпа Фото пресслужба ДП «Прозорро»

ДП «Прозорро» отримало тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора – Ярослава Любченка. 15 серпня його представив колективу заступник міністра економіки Андрій Телюпа, йдеться у повідомленні міністерства.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Любченко прийшов на нову посаду з Національного агентства з питань запобігання корупції, де займався формуванням політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічним аналізом корупційних ризиків. Він представляв НАЗК у взаємодії з міжнародними організаціями: ОЕСР, НАТО, ООН.
  • Серед ключових завдань нового очільника ДП «Прозорро»: розвиток електронного інструментарію та ШІ у системі Prozorro, її подальша інтероперабельність з державними реєстрами та системами, удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.

Контекст

Попередній керівник ДП Микола Ткаченко перейшов на позицію ІТ-директора агрохолдингу «Астарта». Ткаченко не новачок в «Астарта». У 2017–2020 роках він обіймав посаду заступника IT-директора «Астарти». Що чекає його на новій посаді? Інтеграція цифрових продуктів в операційні процеси, автоматизація виробництва та забезпечення інформаційної безпеки компанії. Чому Ткаченко пішов із Prozorro, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні