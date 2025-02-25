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ДТЭК Ахметова готовится заключить новые соглашения об импорте СПГ – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Крупнейшая частная энергокомпания Украины ДТЭК планирует в течение следующих двух месяцев заключить соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко, пишет Bloomberg 25 февраля.

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Подробности

  • Отмечается, что трейдинговое подразделение компании ведет переговоры с несколькими продавцами, преимущественно из США, о двухлетнем контракте. Рассматриваются соглашения на 10–20 лет с поставщиками, в том числе с Ближнего Востока.
  • По словам Тимченко, ДТЭК планирует импортировать один груз СПГ ежемесячно, что станет «успехом» для новичка на рынке.

Контекст

У Украины пока нет собственных регазификационных терминалов для СПГ, а основной объем газа поступает через Словакию. Однако ДТЭК владеет мощностями для регазификации на европейских терминалах и может доставлять газ в Украину. Также существует маршрут через Польшу, где работает СПГ-терминал.

В июне 2024 года ДТЭК заключила соглашение с американской Venture Global о поставках СПГ в Украину до конца 2026 года. Договор также предусматривает закупку до 2 млн т СПГ ежегодно в течение 20 лет с терминала CP2 LNG.

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