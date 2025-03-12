Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Юрия-Фарм» привлечет кредит ЕБРР для расширения производства в Украине и за рубежом

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Юрия-Фарм» привлечет кредит ЕБРР для расширения производства в Украине и за рубежом /Getty Images

Getty Images

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет «Юрия-Фарм» кредит на €15 млн для инвестиций и расширения производства в Украине и Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения 12 марта.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Подробности

  • В Узбекистане средства пойдут на модернизацию мощностей, установку солнечных панелей и повышение энергоэффективности, а в Украине – на сертификацию по стандартам GMP ЕС, солнечные панели и обновление ІТ.
  • Компания будет развивать биофармацевтические исследования через образовательную платформу bioGENext для подготовки специалистов по фармацевтике и маркетингу. Финансирование поддержано гарантией ЕС по программе устойчивости к 2024 году.

Контекст

В 2023 году «Юрия-Фарм» приобрела «Река-Мед» в Узбекистане, использовав €10 млн от ЕБРР. Группа является лидером фармпроизводства в Украине, экспортируя продукцию в более чем 40 стран. ЕБРР, самый крупный инвестор в Украине, вложил более €22 млрд в 600+ проектов, из них €6 млрд – в реальный сектор после начала войны.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні