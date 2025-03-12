«Юрия-Фарм» привлечет кредит ЕБРР для расширения производства в Украине и за рубежом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет «Юрия-Фарм» кредит на €15 млн для инвестиций и расширения производства в Украине и Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения 12 марта.

Подробности

В Узбекистане средства пойдут на модернизацию мощностей, установку солнечных панелей и повышение энергоэффективности, а в Украине – на сертификацию по стандартам GMP ЕС, солнечные панели и обновление ІТ.

Компания будет развивать биофармацевтические исследования через образовательную платформу bioGENext для подготовки специалистов по фармацевтике и маркетингу. Финансирование поддержано гарантией ЕС по программе устойчивости к 2024 году.

Контекст

В 2023 году «Юрия-Фарм» приобрела «Река-Мед» в Узбекистане, использовав €10 млн от ЕБРР. Группа является лидером фармпроизводства в Украине, экспортируя продукцию в более чем 40 стран. ЕБРР, самый крупный инвестор в Украине, вложил более €22 млрд в 600+ проектов, из них €6 млрд – в реальный сектор после начала войны.