«Юрія-Фарм» залучить кредит ЄБРР для розширення виробництва в Україні та за кордоном

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає «Юрія-Фарм» кредит на €15 млн для інвестицій і розширення виробництва в Україні та Узбекистані. Про це повідомила пресслужба фінустанови 12 березня.

Деталі

В Узбекистані кошти підуть на модернізацію потужностей, встановлення сонячних панелей і підвищення енергоефективності, а в Україні – на сертифікацію за стандартами GMP ЄС, сонячні панелі та оновлення ІТ.

Компанія розвиватиме біофармацевтичні дослідження через освітню платформу bioGENext для підготовки фахівців у фармацевтиці та маркетингу. Фінансування підтримано гарантією ЄС за програмою стійкості до 2024 року.

Контекст

У 2023 році «Юрія-Фарм» придбала «Река-Мед» в Узбекистані, використавши €10 млн від ЄБРР. Група є лідером фармвиробництва в Україні, експортуючи продукцію до понад 40 країн. ЄБРР, найбільший інвестор в Україні, вклав понад €22 млрд у 600+ проєктів, із них €6 млрд – у реальний сектор після початку війни.