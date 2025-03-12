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«Юрія-Фарм» залучить кредит ЄБРР для розширення виробництва в Україні та за кордоном

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Юрія-Фарм» залучить кредит ЄБРР для розширення виробництва в Україні та за кордоном /Getty Images

Getty Images

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає «Юрія-Фарм» кредит на €15 млн для інвестицій і розширення виробництва в Україні та Узбекистані. Про це повідомила пресслужба фінустанови 12 березня.

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Деталі 

  • В Узбекистані кошти підуть на модернізацію потужностей, встановлення сонячних панелей і підвищення енергоефективності, а в Україні – на сертифікацію за стандартами GMP ЄС, сонячні панелі та оновлення ІТ.
  • Компанія розвиватиме біофармацевтичні дослідження через освітню платформу bioGENext для підготовки фахівців у фармацевтиці та маркетингу. Фінансування підтримано гарантією ЄС за програмою стійкості до 2024 року.

Контекст 

У 2023 році «Юрія-Фарм» придбала «Река-Мед» в Узбекистані, використавши €10 млн від ЄБРР. Група є лідером фармвиробництва в Україні, експортуючи продукцію до понад 40 країн. ЄБРР, найбільший інвестор в Україні, вклав понад €22 млрд у 600+ проєктів, із них €6 млрд – у реальний сектор після початку війни.

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