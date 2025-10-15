Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит дополнительные €500 млн кредита для «Нафтогаза» на закупку газа накануне зимы, когда Украина подвергнется усиленным российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на вице-президента ЕБРР Маттео Патроне.

Подробности

В 2025 году ЕБРР уже превысил планируемые объемы финансирования, выделив €2,3 млрд на 46 частных и семь государственных проектов в Украине, сообщил Патроне. Банк стремится увеличить ежегодное финансирование до €3 млрд, что в три раза больше, чем до начала войны.

ЕБРР приступил к консультациям с международными партнерами Украины для обеспечения прохождения отопительного сезона, хотя конкретные планы еще не сформированы, отметил Патроне. Новые инициативы банка будут направлены на развитие распределенной генерации электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.

«Это включает финансирование проектов по ремонту энергетической инфраструктуры и поддержки распределенного производства электроэнергии как напрямую, так и через банки-партнеры», – пояснил он.

Новый финансовый пакет для «Нафтогаза» играет ключевую роль в обеспечении стабильного газоснабжения зимой, но его успех будет зависеть от поддержки доноров, заявил Патроне.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить достаточное количество энергии этой зимой, но это возможно только при активной поддержке международных партнеров и украинского банковского сектора», – добавил он.

Контекст

С начала войны ЕБРР направил более €3,1 млрд на поддержку энергетической безопасности Украины. В 2025 году банк уже инвестировал €1,15 млрд в энергетический сектор страны. В частности, €770 млн кредитов предоставлено «Нафтогазу» для закупки газа, дополненных грантами от Норвегии на сумму €219 млн, а также €160 млн для «Укрнафты» на развитие новых газовых когенерационных мощностей.

Финансирование энергетики остается ключевым приоритетом ЕБРР по преодолению последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В целом банк инвестировал около €8,5 млрд. в реальный сектор экономики Украины.