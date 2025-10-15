Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит дополнительные €500 млн кредита для «Нафтогаза» на закупку газа накануне зимы, когда Украина подвергнется усиленным российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на вице-президента ЕБРР Маттео Патроне.
Подробности
- В 2025 году ЕБРР уже превысил планируемые объемы финансирования, выделив €2,3 млрд на 46 частных и семь государственных проектов в Украине, сообщил Патроне. Банк стремится увеличить ежегодное финансирование до €3 млрд, что в три раза больше, чем до начала войны.
- ЕБРР приступил к консультациям с международными партнерами Украины для обеспечения прохождения отопительного сезона, хотя конкретные планы еще не сформированы, отметил Патроне. Новые инициативы банка будут направлены на развитие распределенной генерации электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.
- «Это включает финансирование проектов по ремонту энергетической инфраструктуры и поддержки распределенного производства электроэнергии как напрямую, так и через банки-партнеры», – пояснил он.
- Новый финансовый пакет для «Нафтогаза» играет ключевую роль в обеспечении стабильного газоснабжения зимой, но его успех будет зависеть от поддержки доноров, заявил Патроне.
- «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить достаточное количество энергии этой зимой, но это возможно только при активной поддержке международных партнеров и украинского банковского сектора», – добавил он.
Контекст
С начала войны ЕБРР направил более €3,1 млрд на поддержку энергетической безопасности Украины. В 2025 году банк уже инвестировал €1,15 млрд в энергетический сектор страны. В частности, €770 млн кредитов предоставлено «Нафтогазу» для закупки газа, дополненных грантами от Норвегии на сумму €219 млн, а также €160 млн для «Укрнафты» на развитие новых газовых когенерационных мощностей.
Финансирование энергетики остается ключевым приоритетом ЕБРР по преодолению последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В целом банк инвестировал около €8,5 млрд. в реальный сектор экономики Украины.
