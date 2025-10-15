Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить додаткові €500 млн кредиту для «Нафтогазу» на закупівлю газу напередодні зими, коли Україна зазнає посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це пише Kyiv Post із посиланням на віцепрезидента ЄБРР Маттео Патроне.

Деталі

У 2025 році ЄБРР уже перевищив заплановані обсяги фінансування, виділивши €2,3 млрд на 46 приватних і сім державних проєктів в Україні, повідомив Патроне. Банк прагне збільшити щорічне фінансування до €3 млрд, що втричі більше, ніж до початку війни.

ЄБРР розпочав консультації з міжнародними партнерами України для забезпечення проходження опалювального сезону, хоча конкретні плани ще не сформовані, зазначив Патроне. Нові ініціативи банку будуть спрямовані на розвиток розподіленої генерації електроенергії та відновлення пошкоджених об’єктів.

«Це включає фінансування проєктів із ремонту енергетичної інфраструктури та підтримки розподіленого виробництва електроенергії як напряму, так і через банки-партнери», – пояснив він.

Новий фінансовий пакет для «Нафтогазу» відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного газопостачання взимку, але його успіх залежатиме від значної підтримки донорів, заявив Патроне.

«Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити достатню кількість енергії цієї зими, але це можливо лише за умови активної підтримки міжнародних партнерів і українського банківського сектору», – додав він.

Контекст

Від початку війни ЄБРР спрямував понад €3,1 млрд на підтримку енергетичної безпеки України. У 2025 році банк уже інвестував €1,15 млрд в енергетичний сектор країни. Зокрема, €770 млн кредитів надано «Нафтогазу» для закупівлі газу, доповнених грантами від Норвегії на суму €219 млн, а також €160 млн для «Укрнафти» на розвиток нових газових когенераційних потужностей.

Фінансування енергетики залишається ключовим пріоритетом ЄБРР для подолання наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Загалом банк інвестував близько €8,5 млрд у реальний сектор економіки України.