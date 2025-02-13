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Единственный шанс Европы. ИИ-бот Le Chat французского Mistral обогнал ChatGPT и DeepSeek в чартах AppStore. Чем он примечателен

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

чат-бот Le Chat, як користуватися чат-ботом Le Chat від Mistral /коллаж Анастасия Решетник

ИИ-бот французского Mistral обогнал ChatGPT и DeepSeek в чартах AppStore Фото коллаж Анастасия Решетник

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Европа отчаянно пытается ворваться в ИИ-гонку, где жестоко конкурируют американские и китайские разработки. Что умеет чат-бот французского Mistral, который напомнил о себе на AI Action Summit?

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В разгар самой крупной ИИ-конференции AI Action Summit в Париже приложение чат-бота Le Chat вырвалось во Франции на первое место в маркетплейсе приложений AppStore и Google Play. Его разработала местная компания Mistral.

Mistral – надежда Европы, чтобы ворваться в ИИ-гонку на уровне со США и Китаем, пишет TechCrunch. Основанный в мае 2023 года стартап за несколько недель собрал $113 млн инвестиций, по оценке $264 млн. Это самый большой посевной раунд в Европе за все время, свидетельствует оценка аналитиков Dealroom.

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