Єдиний шанс Європи. ШІ-бот Le Chat французького Mistral обігнав ChatGPT та DeepSeek у чартах AppStore. Що він уміє

Європа відчайдушно намагається увірватися в ШІ-гонитву, де запекло конкурують американські та китайські розробки. Що вміє чат-бот французького Mistral, який нагадав про себе на AI Action Summit?

У розпал найбільшої ШІ-конференції AI Action Summit у Парижі застосунок чат-бота Le Chat вирвався у Франції на перше місце в маркетплейсі застосунків AppStore та Google Play. Його розробила місцева компанія Mistral.

Mistral – надія Європи, щоб увірватися в ШІ-гонитву на рівні зі США та Китаєм, пише TechCrunch. Заснований у травні 2023-го стартап за кілька тижнів зібрав $113 млн інвестицій, за оцінки $264 млн. Це найбільший посівний раунд у Європі за весь час, свідчить оцінка аналітиків Dealroom.