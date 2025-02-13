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Єдиний шанс Європи. ШІ-бот Le Chat французького Mistral обігнав ChatGPT та DeepSeek у чартах AppStore. Що він уміє

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

чат-бот Le Chat, як користуватися чат-ботом Le Chat від Mistral /колаж Анастасія Решетнік

ШІ-бот французького Mistral обігнав ChatGPT та DeepSeek у чартах AppStore Фото колаж Анастасія Решетнік

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Європа відчайдушно намагається увірватися в ШІ-гонитву, де запекло конкурують американські та китайські розробки. Що вміє чат-бот французького Mistral, який нагадав про себе на AI Action Summit?

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У розпал найбільшої ШІ-конференції AI Action Summit у Парижі застосунок чат-бота Le Chat вирвався у Франції на перше місце в маркетплейсі застосунків AppStore та Google Play. Його розробила місцева компанія Mistral.   

Mistral – надія Європи, щоб увірватися в ШІ-гонитву на рівні зі США та Китаєм, пише TechCrunch. Заснований у травні 2023-го стартап за кілька тижнів зібрав $113 млн інвестицій, за оцінки $264 млн. Це найбільший посівний раунд у Європі за весь час, свідчить оцінка аналітиків Dealroom. 

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