ЕИБ выделил €43,5 млн на ремонт дороги Киев – Чернигов, поврежденной из-за боевых действий

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил более €60 млн кредитов под гарантии ЕС для восстановления участка дороги М01 и обновления общественного транспорта в Киеве, Одессе и Сумах, сообщила пресс-служба банка 6 декабря. Эта помощь является частью пакета Экстренных мер солидарности ЕИБ для Украины, в рамках которого с 2022 года было выделено более €2 млрд.

Подробности

Из общей суммы:

€43,48 млн направят на реконструкцию автодороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи , пострадавшей во время боевых действий в 2022 году. Восстановление улучшит качество, безопасность и эффективность этого транспортного коридора.

, пострадавшей во время боевых действий в 2022 году. Восстановление улучшит качество, безопасность и эффективность этого транспортного коридора. €17,25 млн финансирования предоставят на закупку автобусов для Киева, украинских трамваев для Одессы и троллейбусов для Сум, а также запасных частей и оборудования для их обслуживания.

Контекст

ЕИБ реализует 26 проектов в государственном секторе Украины на общую сумму €5,3 млрд. Общий портфель совместных проектов в государственном и частном секторах является рекордным за время сотрудничества, превышая €7 млрд.

С начала полномасштабной войны ЕИБ инвестировал около €2 млрд в разные направления поддержки Украины.

В 2024 году Украина и ЕИБ подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий приоритеты сотрудничества в государственном и частном секторах на ближайшие 10 лет.