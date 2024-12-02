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Международные партнеры в ноябре предоставили Украине финансирование в размере $6,4 млрд

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В ноябре в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $6,4 млрд льготного внешнего финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов 2 декабря.

Подробности

Основными источниками финансирования стали:

  • $4,8 млрд кредита от Всемирного банка, частично обеспеченного грантом США на $1,6 млрд и средствами других партнеров;
  • $1,35 млрд гранта от США;
  • $235 млн льготного финансирования от правительства Японии;
  • $100 млн ссуды от Республики Корея;
  • €10,8 млн гранта от Норвегии через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о выделении Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих средств хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно договоренности, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

26 октября страны G7 окончательно утвердили этот кредит.

28 октября Япония подтвердила свой вклад в размере 471,9 млрд иен (свыше $3 млрд). Денежные средства будут выделены через фонд Всемирного банка Японским агентством международного сотрудничества (JICA) с условием, что они не будут использованы для военных целей.

27 ноября Украина привлекла $4,8 млрд. кредита от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Финансирование стало возможным благодаря гранту США на $1,6 млрд и вкладам других партнеров.

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