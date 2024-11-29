Украина получила от Южной Кореи первые $100 млн по льготному кредиту на $2,1 млрд

Государственный бюджет Украины получил первое льготное финансирование правительства Республики Корея. Кредит на $100 млн будет направлен на поддержку социальных услуг, говорится в сообщении Министерства финансов 29 ноября.

Подробности

Кредит привлекается сроком на 20 лет, процентная ставка – 1,0% годовых.

Льготный период составляет пять лет со дня подписания кредитного договора.

«Благодарен правительству Республики Корея за усиление сотрудничества, которое позволяет мобилизовать ресурсы для обеспечения неотложных потребностей госбюджета в условиях военного положения», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Контекст

В апреле 2024 года правительства Украины и Кореи заключили Рамочное соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024–2029 годов.

Соглашение предусматривает, что правительства должны определить проекты-кандидаты. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования должны быть определены отдельными кредитными соглашениями, заключенными между Экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.