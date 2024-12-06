ЄІБ виділив €43,5 млн на ремонт дороги Київ – Чернігів, пошкодженої через бойові дії

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад €60 млн кредитів під гарантії ЄС для відновлення ділянки дороги М01 та оновлення громадського транспорту в Києві, Одесі та Сумах, повідомила пресслужба банку 6 грудня. Ця допомога є частиною пакету Екстрених заходів солідарності ЄІБ для України, в межах якого з 2022 року було виділено понад €2 млрд.

Деталі

Із загальної суми:

€43,48 млн спрямують на реконструкцію автошляху Київ – Чернігів – Нові Яриловичі , який постраждав під час бойових дій у 2022 році. Відновлення поліпшить якість, безпеку та ефективність цього транспортного коридору.

, який постраждав під час бойових дій у 2022 році. Відновлення поліпшить якість, безпеку та ефективність цього транспортного коридору. €17,25 млн фінансування нададуть на закупівлю автобусів для Києва, українських трамваїв для Одеси та тролейбусів для Сум, а також запасних частин і обладнання для їх обслуговування.

Контекст

ЄІБ реалізує 26 проєктів у державному секторі України на загальну суму €5,3 млрд. Загальний портфель спільних проєктів у державному та приватному секторах є рекордним за час співпраці, перевищуючи €7 млрд.

З початку повномасштабної війни ЄІБ інвестував близько €2 млрд у різні напрями підтримки України.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали меморандум про взаєморозуміння, який окреслює пріоритети співробітництва у державному та приватному секторах на найближчі 10 років.