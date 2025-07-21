Максим Беляк, более трех лет возглавлявший продуктовое направление в украинской IT-компании Jooble, присоединился к команде «Авроры» – одному из крупнейших украинских дискаунтеров. Там он занял должность Chief Product Officer (CPO) – директора по продукту. Об этом Forbes Ukraine сообщил Беляк.

Подробности

В июне 2025-го Беляк сообщил в LinkedIn о завершении сотрудничества с Jooble. «После 3,5 лет моей плодотворной работы компания ищет нового CPO. Я двигаюсь дальше в новую роль и компанию», – писал он.

21 июля Беляк присоединился к «Авроре», где будет отвечать за разработку и реализацию цифровой стратегии бизнеса.

Подробности планов на новой должности он не раскрывает, но называет переход «амбициозным вызовом».

«Это амбиция и вызов: одна из самых больших ритейл-сетей в Украине со значительным потенциалом создания цифровых продуктов и улучшения опыта для миллионов клиентов», – говорит Беляк.

Контекст

«Аврора» – самая крупная и динамичная украинская торговая сеть в формате one dollar store. Первый маркет открыли в Полтаве в 2011 году. Соучредители сети – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

В настоящее время сеть насчитывает 1738 магазинов в Украине и 50 – в Румынии. Выручка «Авроры» в 2024-м выросла на 42,5% и достигла 38,5 млрд грн без НДС, в первом квартале 2025-го – на 30,5%, до почти 11 млрд грн.

Jooble – второй по размеру агрегатор вакансий в мире, работающий в 67 странах. Его в 2006-м основали Роман Прокофьев и Евгений Собакарев.

Сначала сервис был агрегатором, а в 2017-м разрешил работодателям размещать вакансии сразу на своем сайте. В мае 2022 года компания запустила стартап-студию и инвестировала в образовательный стартап JayJay, сервис онлайн-рекрутинга Adsee и маркетплейс для рекрутеров-фрилансеров Teraz Work.