«Сильпо» с 2023 года привлекает к работе несовершеннолетних. В настоящее время они работают в 82% магазинов. Аналогичным путем пошли McDonald’s, «Аврора», «Эпицентр» и другие. Каков результат?
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«Просить у родителей новый телефон или самому на него заработать в Prostor?» – с таким посылом сотрудники drogerie-ритейлера Prostor запустили социальную кампанию среди своих детей.
Работой заинтересовались не только дети сотрудников, но и другие подростки, говорит СЕО Prostor Петр Чередниченко. Кампанию решили масштабировать перед летними каникулами: установили должности, которые могут занять несовершеннолетние, и их оклад.
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