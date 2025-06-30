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«Хитрый ход». «Сильпо», «Эпицентр», McDonald’s начали привлекать на работу несовершеннолетних. Что они получили?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

«Сільпо», «Епіцентр», McDonald’s, «Аврора» /пресслужба McDonald’s в Україні

«Сильпо», «Эпицентр», McDonald’s начали привлекать на работу несовершеннолетних Фото пресслужба McDonald’s в Україні

«Сильпо» с 2023 года привлекает к работе несовершеннолетних. В настоящее время они работают в 82% магазинов. Аналогичным путем пошли McDonald’s, «Аврора», «Эпицентр» и другие. Каков результат?

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«Просить у родителей новый телефон или самому на него заработать в Prostor?» – с таким посылом сотрудники drogerie-ритейлера Prostor запустили социальную кампанию среди своих детей.

Работой заинтересовались не только дети сотрудников, но и другие подростки, говорит СЕО Prostor Петр Чередниченко. Кампанию решили масштабировать перед летними каникулами: установили должности, которые могут занять несовершеннолетние, и их оклад.

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