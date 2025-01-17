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Рост выручки на 71% и 6,4 млрд грн налогов. «Аврора» подвела итоги 2024 года

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Магазин «Аврора»

Магазин «Аврора»

Выручка крупнейшей сети магазинов в формате one dollar store «Аврора» в 2024 выросла на 71% и достигла 46,2 млрд грн с НДС. Об этом сообщил СЕО сети Тарас Панасенко на своей Facebook-странице.

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Ключевые факты

  • Без учета НДС выручка «Авроры» достигла 38,5 млрд грн, сообщил Тарас Тарас Панасенко. В 2024 году сеть уплатила совокупно 6,4 млрд грн налогов и сборов. «Аврора» инвестировала в развитие своего бизнеса 2,5 млрд грн.
  • Более 600 партнеров «Авроры» – это украинские производители, говорит Панасенко. Они поставляют 46% ассортимента украинского производства на полки ритейлера, 70% из них – это непродовольственные товары.
  • «Сейчас в «Авроре» работают более 15 000 человек, и каждый год мы создаем 2000–3000 новых рабочих мест», – говорит Панасенко.

Контекст

Выручка сети «Аврора» (ООО «Выгодная покупка») за первое полугодие 2024 года выросла на 46,7%, до 16,9 млрд грн. Прибыль снизилась на 12,7%, до 1,8 млрд грн. Выручка ритейлера в 2023 году составила 26,9 млрд грн.

В октябре 2024 года «Аврора» вложила $63 млн в восстановление двух очередей частично разрушенного логистического комплекса, ранее принадлежавшего ООО «Вест Гейт Логистик» из группы Dragon Capital. По словам Панасенко, отстроенную первую очередь логистического комплекса планируют сдать в эксплуатацию «приблизительно до конца 2025 года».

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