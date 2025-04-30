Выручка «Авроры» выросла на 30,5%, до 10,6 млрд грн, в первом квартале 2025 года

Выручка сети мультимаркетов «Аврора» в первом квартале 2025 года выросла на 30,5%, до почти 11 млрд грн. Об этом на своей Facebook-странице сообщил СЕО сети Тарас Панасенко.

Ключевые факты

Выручка «Авроры» в первом квартале 2025 года составила 10,6 млрд грн без НДС, что на 30,5% больше аналогичного периода 2024-го. Тогда выручка ритейлера достигла 8,1 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl.

За первые три месяца компания внесла более 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, говорит Панасенко. «Аврора» – крупнейший налогоплательщик в бюджет Полтавской общины, уплативший 67 млн ​​грн, добавляет он.

За первые три месяца 2025 года «Аврора» открыла более 70 новых магазинов в Украине и Румынии. Число работников ритейлера достигло 15 500 человек.

46% товаров в ассортименте «Авроры» – украинского производства. Компания сотрудничает с более чем 600 украинскими производителями, отмечает Панасенко.

Контекст

В 2024-м выручка сети «Аврора» выросла примерно на 41%, до 38 млрд грн, по данным YouControl. Однако чистая прибыль снизилась до 4,1 млрд грн в 2024 году против 4,2 млрд грн в 2023 году.

В прошлом году ритейлер открыл 360 новых магазинов, сообщили в пресс-службе. Всего за год сеть выросла до 1615 магазинов в Украине и 30 магазинов в Румынии. Еще около 100 действующих объектов были модернизированы.

План на 2024 год был открыть 400 магазинов, рассказывал соучредитель и СЕО сети «Аврора» Тарас Панасенко во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным» в августе 2024 года.