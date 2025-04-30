Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Выручка «Авроры» выросла на 30,5%, до 10,6 млрд грн, в первом квартале 2025 года

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Аврора виторг Панасенко /пресс-служба сети «Аврора»

Магазин «Аврора» Фото пресс-служба сети «Аврора»

Выручка сети мультимаркетов «Аврора» в первом квартале 2025 года выросла на 30,5%, до почти 11 млрд грн. Об этом на своей Facebook-странице сообщил СЕО сети Тарас Панасенко.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Выручка «Авроры» в первом квартале 2025 года составила 10,6 млрд грн без НДС, что на 30,5% больше аналогичного периода 2024-го. Тогда выручка ритейлера достигла 8,1 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl.
  • За первые три месяца компания внесла более 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, говорит Панасенко. «Аврора» – крупнейший налогоплательщик в бюджет Полтавской общины, уплативший 67 млн ​​грн, добавляет он.
  • За первые три месяца 2025 года «Аврора» открыла более 70 новых магазинов в Украине и Румынии. Число работников ритейлера достигло 15 500 человек.
  • 46% товаров в ассортименте «Авроры» – украинского производства. Компания сотрудничает с более чем 600 украинскими производителями, отмечает Панасенко.

Контекст

В 2024-м выручка сети «Аврора» выросла примерно на 41%, до 38 млрд грн, по данным YouControl. Однако чистая прибыль снизилась до 4,1 млрд грн в 2024 году против 4,2 млрд грн в 2023 году.

В прошлом году ритейлер открыл 360 новых магазинов, сообщили в пресс-службе. Всего за год сеть выросла до 1615 магазинов в Украине и 30 магазинов в Румынии. Еще около 100 действующих объектов были модернизированы.

План на 2024 год был открыть 400 магазинов, рассказывал соучредитель и СЕО сети «Аврора» Тарас Панасенко во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным» в августе 2024 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні