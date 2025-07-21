Максим Бєляк, який понад три роки очолював продуктовий напрям в українській IT-компанії Jooble, приєднався до команди «Аврори» – одного з найбільших українських дискаунтерів. Там він обійняв посаду Chief Product Officer (CPO) – директора з продукту. Про це Forbes Ukraine повідомив Бєляк.

Деталі

У червні 2025-го Бєляк повідомив у LinkedIn про завершення співпраці з Jooble. «Після 3,5 років моєї плідної роботи компанія шукає нового CPO. Я рухаюся далі в нову роль і компанію», – писав він.

21 липня Бєляк приєднався до «Аврори», де відповідатиме за розробку та реалізацію цифрової стратегії бізнесу.

Подробиць щодо планів на новій посаді він не розкриває, але називає перехід «амбіційним викликом».

«Це амбіція і виклик: одна з найбільших ритейл-мереж в Україні зі значним потенціалом створення цифрових продуктів і покращення досвіду для мільйонів клієнтів», – каже Бєляк.

Контекст

«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві у 2011-му. Співзасновники мережі – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

Нині мережа нараховує 1738 магазинів в Україні й 50 – у Румунії. Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, у першому кварталі 2025-го – на 30,5%, до майже 11 млрд грн.

Jooble – другий за розміром агрегатор вакансій у світі, який працює у 67 країнах. Його у 2006-му заснували Роман Прокоф’єв і Євген Собакарьов.

Спершу сервіс був агрегатором, а у 2017-му дозволив роботодавцям розміщувати вакансії одразу на своєму сайті. У травні 2022-го компанія запустила стартап-студію й інвестувала в освітній стартап JayJay, сервіс онлайн-рекрутингу Adsee та маркетплейс для рекрутерів-фрилансерів Teraz Work.