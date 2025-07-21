Максим Бєляк, який понад три роки очолював продуктовий напрям в українській IT-компанії Jooble, приєднався до команди «Аврори» – одного з найбільших українських дискаунтерів. Там він обійняв посаду Chief Product Officer (CPO) – директора з продукту. Про це Forbes Ukraine повідомив Бєляк.
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Деталі
- У червні 2025-го Бєляк повідомив у LinkedIn про завершення співпраці з Jooble. «Після 3,5 років моєї плідної роботи компанія шукає нового CPO. Я рухаюся далі в нову роль і компанію», – писав він.
- 21 липня Бєляк приєднався до «Аврори», де відповідатиме за розробку та реалізацію цифрової стратегії бізнесу.
- Подробиць щодо планів на новій посаді він не розкриває, але називає перехід «амбіційним викликом».
- «Це амбіція і виклик: одна з найбільших ритейл-мереж в Україні зі значним потенціалом створення цифрових продуктів і покращення досвіду для мільйонів клієнтів», – каже Бєляк.
Контекст
«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві у 2011-му. Співзасновники мережі – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.
Нині мережа нараховує 1738 магазинів в Україні й 50 – у Румунії. Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, у першому кварталі 2025-го – на 30,5%, до майже 11 млрд грн.
Jooble – другий за розміром агрегатор вакансій у світі, який працює у 67 країнах. Його у 2006-му заснували Роман Прокоф’єв і Євген Собакарьов.
Спершу сервіс був агрегатором, а у 2017-му дозволив роботодавцям розміщувати вакансії одразу на своєму сайті. У травні 2022-го компанія запустила стартап-студію й інвестувала в освітній стартап JayJay, сервіс онлайн-рекрутингу Adsee та маркетплейс для рекрутерів-фрилансерів Teraz Work.
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