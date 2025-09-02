Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Экспорт подсолнечного масла из Украины в августе упал до трехлетнего минимума

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Экспорт подсолнечного масла из Украины в августе упал до 150 000 т, что является самым низким месячным показателем за последние три года. Об этом пишет «АПК-Информ» 2 сентября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Этот объем стал вторым самым низким за последние 14 сезонов. По данным агентства, сокращение экспорта зафиксировано по всем ключевым направлениям, в частности, поставки в Индию полностью прекратились.
  • Уменьшение экспорта объясняется сезонными факторами, в частности ограниченным предложением подсолнечника на внутреннем рынке, что сдерживало переработку, а также снижением спроса со стороны импортеров, ожидающих более дешевое масло из нового урожая.
  • По итогам 2024/2025 маркетингового года Украина экспортировала 4,73 млн т подсолнечного масла, что на 24% меньше, чем в предыдущем сезоне, и является самым низким показателем за последние три года. Основными причинами стали меньший урожай подсолнечника в 2024 году и низкая рентабельность его переработки.
  • Тем не менее, поставки на ключевые рынки в завершенном сезоне выросли. В тройку крупнейших импортеров вошли Индия (767 000 т, +44% к 2023/2024 МГ), Испания (656 000 т, +11%) и Италия (504 000 т, +28%).
  • В целом сезон 2024/2025 стал вызовом для украинской переработки подсолнечника. Это побудило предприятия искать более высокую рентабельность в переработке сои и рапса, а также поддерживать «соево-рапсовые правки», отмечает «АПК-Информ».

Контекст

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован дефицит подсолнечного масла из-за ограниченного предложения подсолнечника и переориентации большинства перерабатывающих заводов на сою и рапс. Это привело к росту внутренних цен спроса на сырое подсолнечное масло до 58 000–60 000 грн/т ($1160–1200/т) на условиях FCA-завод. Экспортные цены спроса составили $1135–1145/т для поставок в порт в августе и $1100/т для поставок в сентябре.

В ответ на это малые перерабатывающие заводы активизировали деятельность, повысив цены на подсолнечник (с масличностью 50%) до 27 500–28 000 грн/т с доставкой на завод.

Цены спроса на подсолнечное масло для августовских поставок в Индию достигли $1210–1220/т, в Китай – $1150/т, в страны ЕС – $1200–1220/т.

Засуха в Николаевской и Днепропетровской областях может сократить урожай подсолнечника на 1 млн т, но благоприятные погодные условия в других регионах Украины позволяют сохранить прогноз производства на уровне 13,5–14 млн т.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні