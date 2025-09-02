Экспорт подсолнечного масла из Украины в августе упал до 150 000 т, что является самым низким месячным показателем за последние три года. Об этом пишет « АПК-Информ » 2 сентября.

Подробности

Этот объем стал вторым самым низким за последние 14 сезонов. По данным агентства, сокращение экспорта зафиксировано по всем ключевым направлениям, в частности, поставки в Индию полностью прекратились.

Уменьшение экспорта объясняется сезонными факторами, в частности ограниченным предложением подсолнечника на внутреннем рынке, что сдерживало переработку, а также снижением спроса со стороны импортеров, ожидающих более дешевое масло из нового урожая.

По итогам 2024/2025 маркетингового года Украина экспортировала 4,73 млн т подсолнечного масла, что на 24% меньше, чем в предыдущем сезоне, и является самым низким показателем за последние три года. Основными причинами стали меньший урожай подсолнечника в 2024 году и низкая рентабельность его переработки.

Тем не менее, поставки на ключевые рынки в завершенном сезоне выросли. В тройку крупнейших импортеров вошли Индия (767 000 т, +44% к 2023/2024 МГ), Испания (656 000 т, +11%) и Италия (504 000 т, +28%).

В целом сезон 2024/2025 стал вызовом для украинской переработки подсолнечника. Это побудило предприятия искать более высокую рентабельность в переработке сои и рапса, а также поддерживать «соево-рапсовые правки», отмечает «АПК-Информ».

Контекст

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован дефицит подсолнечного масла из-за ограниченного предложения подсолнечника и переориентации большинства перерабатывающих заводов на сою и рапс. Это привело к росту внутренних цен спроса на сырое подсолнечное масло до 58 000–60 000 грн/т ($1160–1200/т) на условиях FCA-завод. Экспортные цены спроса составили $1135–1145/т для поставок в порт в августе и $1100/т для поставок в сентябре.

В ответ на это малые перерабатывающие заводы активизировали деятельность, повысив цены на подсолнечник (с масличностью 50%) до 27 500–28 000 грн/т с доставкой на завод.

Цены спроса на подсолнечное масло для августовских поставок в Индию достигли $1210–1220/т, в Китай – $1150/т, в страны ЕС – $1200–1220/т.

Засуха в Николаевской и Днепропетровской областях может сократить урожай подсолнечника на 1 млн т, но благоприятные погодные условия в других регионах Украины позволяют сохранить прогноз производства на уровне 13,5–14 млн т.