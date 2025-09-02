Експорт соняшникової олії з України у серпні впав до 150 000 тонн, що є найнижчим місячним показником за останні три роки. Про це пише АПК-Інформ 2 вересня.

Деталі

Цей обсяг став другим найнижчим за останні 14 сезонів. За даними агентства, скорочення експорту зафіксовано за всіма ключовими напрямками, зокрема поставки до Індії повністю припинилися.

Зменшення експорту пояснюється сезонними факторами, зокрема обмеженою пропозицією соняшнику на внутрішньому ринку, що стримувало переробку, а також зниженням попиту з боку імпортерів, які очікують дешевшу олію з нового врожаю.

За підсумками 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 4,73 млн тонн соняшникової олії, що на 24% менше, ніж у попередньому сезоні, і є найнижчим показником за останні три роки. Основними причинами стали менший урожай соняшнику у 2024 році та низька рентабельність його переробки.

Попри це, поставки на ключові ринки в завершеному сезоні зросли. До трійки найбільших імпортерів увійшли Індія (767 000 тонн, +44% до 2023/24 МР), Іспанія (656 000 тонн, +11%) та Італія (504 000 тонн, +28%).

Загалом сезон 2024/25 став викликом для української переробки соняшнику. Це спонукало підприємства шукати вищу рентабельність у переробці сої та ріпаку, а також підтримувати «соєво-ріпакові правки», зазначає АПК-Інформ.

Контекст

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано дефіцит соняшникової олії через обмежену пропозицію соняшнику та переорієнтацію більшості переробних заводів на сою та ріпак. Це призвело до зростання внутрішніх цін попиту на сиру соняшникову олію до 58 000–60 000 грн/т ($1160–1200/т) на умовах FCA-завод. Експортні ціни попиту склали $1135–1145/т для поставок у порт у серпні та $1100/т для поставок у вересні.

У відповідь на це малі переробні заводи активізували діяльність, підвищивши ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500–28 000 грн/т з доставкою на завод.

Ціни попиту на соняшникову олію для серпневих поставок до Індії досягли $1210–1220/т, до Китаю – $1150/т, до країн ЄС – $1200–1220/т.

Посуха в Миколаївській та Дніпропетровській областях може скоротити врожай соняшнику на 1 млн т, але сприятливі погодні умови в інших регіонах України дозволяють зберегти прогноз виробництва на рівні 13,5–14 млн т.