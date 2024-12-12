Elementum Energy инвестирует €300 млн в строительство на западе Украины ветровой электростанции мощностью 200 МВт

Подробности

Электростанция будет построена на пересечении Львовской, Тернопольской и Ровенской областей.

Общий объем инвестиций в проект – свыше €300 млн.

Ожидается, что новая ВЭС будет ежегодно генерировать около 700 ГВт·ч, чего должно хватить на электроснабжение около 600 000 человек.

Процесс приобретения проекта начался в апреле с аудита – финансового, юридического, технического и экологического.

Подготовить объект к строительству Elementum Energy планирует в течение года. Подготовительные работы будут включать проектирование, выбор и доставку турбин, подключение к сети, реализацию ESG-компонентов.

Среди факторов, которые будут влиять на выбор турбин – сложная логистика из-за войны, в частности недоступность крупных морских портов.

Контекст

Ветровые электростанции рационально строить во время войны, поскольку врагу неудобно атаковать рассредоточенные ветровые турбины, объясняют в Elementum Energy. В 2023 году компания завершила строительство второй очереди Днестровской ВЭС мощностью 60 МВт и проектирует ветровые электростанции «Лиманскую» и «Дунай» общей мощностью более 200 МВт.

EBITDA компании за 2023 год – €35 млн, на 40% больше, чем в довоенном 2021-м.

Владелец Elementum Energy инвестировал в солнечные и ветровые мощности Украины €500 млн и не планирует останавливаться. Как он стал владельцем крупнейшего производителя зеленой энергии в Украине, читайте в статье «Игра на наклонном поле».