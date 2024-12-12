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Игра на наклонном поле. Американец Ричард Дейтс более четверти века успешно инвестировал в проблемные денежные активы по всему миру. Как он стал собственником крупнейшего производителя зеленой энергии в Украине?

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

12 хв читання

Річард Дейтс, 59, засновник хеджфонду VR Capital, якому належить Elementum Energy, лідер виробництва зеленої електроенергії в Україні. Фото: Марʼяна Шафро для Forbes Ukraine

Марианна Шафро для Forbes Ukraine

Ричард Дейтс десятилетиями строил бизнес по проблемным долгам. Попытка сделать то же в Украине привела его в реальный сектор и зеленую генерацию

«Наибольший риск для альтернативной энергетики в Украине – это не война, а правительство», – сенсационно заявил основатель хеджфонда VR Capital Ричард Дейтс, 59. Ему принадлежит самый крупный производитель зеленой электроэнергии в Украине Elementum Energy, который в 2024 году обошел многолетнего лидера Рината Ахметова.

Зеленой генерации ДТЭК не повезло – почти половина мощностей оказалась в оккупации. Но и американец сделал немало ради лидерства: он едва ли не единственный из иностранных инвесторов в украинскую зеленку, кто продолжает строить во время полномасштабной войны.

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