Игра на наклонном поле. Американец Ричард Дейтс более четверти века успешно инвестировал в проблемные денежные активы по всему миру. Как он стал собственником крупнейшего производителя зеленой энергии в Украине?

Ричард Дейтс десятилетиями строил бизнес по проблемным долгам. Попытка сделать то же в Украине привела его в реальный сектор и зеленую генерацию

«Наибольший риск для альтернативной энергетики в Украине – это не война, а правительство», – сенсационно заявил основатель хеджфонда VR Capital Ричард Дейтс, 59. Ему принадлежит самый крупный производитель зеленой электроэнергии в Украине Elementum Energy, который в 2024 году обошел многолетнего лидера Рината Ахметова.

Зеленой генерации ДТЭК не повезло – почти половина мощностей оказалась в оккупации. Но и американец сделал немало ради лидерства: он едва ли не единственный из иностранных инвесторов в украинскую зеленку, кто продолжает строить во время полномасштабной войны.