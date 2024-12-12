Elementum Energy інвестує €300 млн у будівництво на заході України вітрової електростанції потужністю 200 МВт

Найбільший в Україні виробник альтернативної електроенергії – Elementum Energy, яка належить міжнародному фонду VR Capital американця Річарда Дейтса – 11 грудня придбав проєкт вітроелектростанції потужністю 200 МВт на заході України, повідомила Forbes пресслужба компанії.

Деталі

Електростанцію побудують на перетині Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт – понад €300 млн.

Очікується, що нова ВЕС щороку генеруватиме близько 700 ГВт·год, чого має вистачити на електрозабезпечення близько 600 000 людей.

Процес придбання проєкту почався у квітні з аудиту – фінансового, юридичного, технічного та екологічного.

Підготувати об’єкт до будівництва Elementum Energy планує протягом року. Підготовчі роботи включатимуть проєктування, вибір та доставку турбін, підключення до мережі, реалізацію ESG-компонентів.

Серед факторів, які впливатимуть на вибір турбін – логістика, яка ускладнилася через війну, зокрема недоступність великих морських портів.

Контекст

Вітрові електростанції раціонально будувати під час війни, оскільки ворогу незручно атакувати роззосереджені вітрові турбіни, пояснюють в Elementum Energy. У 2023 році компанія завершила будівництво другої черги Дністровської ВЕС потужністю 60 МВт і проєктує вітрові електростанції «Лиманська» та «Дунай» загальною потужністю понад 200 МВт.

EBITDA компанії за 2023 рік – €35 млн, на 40% більше, ніж у довоєнному 2021‐му.

Власник Elementum Energy інвестував у сонячні й вітрові потужності України €500 млн і не планує зупинятися. Як він став власником найбільшого виробника зеленої енергії в Україні, читайте у статті «Гра на похилому полі».