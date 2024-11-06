«Энергосектор будет премиальным до 2029 года». Игорь Мазепа рассказал о строительстве энергокомпании стоимостью $1 млрд

Инвестиционная компания Concorde Capital строит энергокомпанию стоимостью $1 млрд, сообщил основатель и СЕО компании Игорь Мазепа в эфире « Business Breakfast с Владимиром Федориным » от Forbes Ukraine 6 ноября.

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Concorde Capital вместе с партнерами, в том числе американским фондом DFC , инвестировал €32 млн в создание энергетической компании, которая будет предоставлять услуги хранения энергии в battery storage.

, инвестировал €32 млн в создание энергетической компании, которая будет предоставлять услуги хранения энергии в battery storage. Проект реализовали после победы в аукционе от «Укрэнерго» на строительство промышленных батареек.

«Финансируем пока на 100% своим equity и потом хотим рефинансировать в украинских банках две трети», – говорит Мазепа.

Советником в проекте выступил экс-глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Я решил сконцентрироваться на крупных индустриальных проектах. Вижу очень большой потенциал в энергетике», – сказал Мазепа.

Энергетический сектор будет премиальным в Украине до 2028–2029 годов, считает инвестор. Это будет продолжаться, по меньшей мере, до того момента, пока не закроется дефицит в 4 ГВт, созданный разрушениями электростанций от российских обстрелов.

На второй этап развития энергокомпании Concorde Capital планирует привлечь €300 млн.

Для энергопроекта Concorde Capital подбирает людей, которые играют важную роль в энергетике, и уже есть договоренности. «У нас будет одна из лучших экспертиз в энергосекторе. Мы поконкурируем с ДТЭК и другими игроками», – говорит Мазепа.

Контекст

За почти три года полномасштабной войны Россия оккупировала в Украине более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Более 9 ГВт на подконтрольной Украине территории россияне уничтожили обстрелами.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что при отсутствии новых разрушений россиянами объектов энергоинфраструктуры Украина способна пройти зиму 2024–2025 годов без отключений света.

Украина договорилась с ЕС об увеличении объема импорта электроэнергии с 1 декабря. Пропускную способность повысят с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.