«Енергосектор буде преміальним до 2029 року». Ігор Мазепа розповів про будівництво енергокомпанії вартістю $1 млрд

Інвестиційна компанія Concorde Capital будує енергокомпанію вартістю $1 млрд, повідомив засновник і СЕО компанії Ігор Мазепа в ефірі « Business Breakfast із Володимиром Федоріним » від Forbes Ukraine 6 листопада.

Деталі

Concorde Capital разом із партнерами, зокрема американським фондом DFC , інвестував €32 млн у створення енергетичної компанії, яка надаватиме послуги зберігання енергії в battery storage.

, інвестував €32 млн у створення енергетичної компанії, яка надаватиме послуги зберігання енергії в battery storage. Проєкт реалізували після перемоги в аукціоні від «Укренерго» на побудову промислових батарейок.

«Фінансуємо поки що на 100% своїм equity і потім хочемо рефінансувати в українських банках дві третини», – каже Мазепа.

Радником у проєкті виступив ексголова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

«Я вирішив концентруватися на великих індустріальних проєктах. Бачу дуже великий потенціал в енергетиці», – сказав Мазепа.

Енергетичний сектор буде преміальним в Україні до 2028–2029 років, вважає інвестор. Це триватиме щонайменше до того моменту, поки не закриється дефіцит у 4 ГВт, створений руйнуваннями електростанцій від російських обстрілів.

На другий етап розвитку енергокомпанії Concorde Capital планує залучити €300 млн.

Для енергопроєкту Concorde Capital підбирає людей, які «грають важливу роль в енергетиці», і вже є домовленості. «У нас буде одна з найкращих експертиз в енергосекторі. Ми поконкуруємо з ДТЕК та іншими гравцями», – каже Мазепа.

Контекст

За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала в Україні понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Понад 9 ГВт на підконтрольній Україні території росіяни знищили обстрілами.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що за умови відсутності нових руйнувань росіянами об’єктів енергоінфраструктури Україна здатна пройти зиму 2024–2025 років без відключень світла.

Україна домовилася з ЄС про збільшення обсягу імпорту електроенергії з 1 грудня. Пропускну спроможність підвищать з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.