Зимой Украина сможет импортировать больше электроэнергии из ЕС. Почему это не гарантирует свет в домах

Импорт электроэнергии не помог Украине избежать отключений света летом. Может не помочь и зимой, несмотря на потенциальное увеличение импорта на 24%, до 2100 МВт. Как «Укрэнерго» и энергетический регулятор НКРЭКУ планируют решить проблемы

Украина договорилась с ЕС об увеличении максимально разрешенного объема импорта электроэнергии с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря. Дополнительно 250 МВт «Укрэнерго» может импортировать как аварийную помощь.

Зимой дефицит электричества в Украине будет составлять 2,5–4 ГВт в зависимости от погоды, прогнозирует топ-менеджер одной из металлургических компаний, требующей более 200 МВт мощности.