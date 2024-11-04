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Зимой Украина сможет импортировать больше электроэнергии из ЕС. Почему это не гарантирует свет в домах

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Перелітні птахи на тлі ЛЕП, енергетика /Getty Images

Украина с 1 декабря сможет импортировать из ЕС более 2 ГВт электроэнергии Фото Getty Images

Импорт электроэнергии не помог Украине избежать отключений света летом. Может не помочь и зимой, несмотря на потенциальное увеличение импорта на 24%, до 2100 МВт. Как «Укрэнерго» и энергетический регулятор НКРЭКУ планируют решить проблемы

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Украина договорилась с ЕС об увеличении максимально разрешенного объема импорта электроэнергии с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря. Дополнительно 250 МВт «Укрэнерго» может импортировать как аварийную помощь.

Зимой дефицит электричества в Украине будет составлять 2,5–4 ГВт в зависимости от погоды, прогнозирует топ-менеджер одной из металлургических компаний, требующей более 200 МВт мощности.

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