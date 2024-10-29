Украина договорилась с ЕС об увеличении возможности импорта электроэнергии до 2,1 ГВт зимой

Импорт электричества важен для Украины в условиях дефицита энергосистемы в результате атак РФ.

С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, соответствующие договоренности были достигнуты между Украиной и ЕС, сообщило Министерство энергетики.

Ключевые факты

Максимальная мощность импорта электрической энергии из стран ЕС вырастет до 2,1 ГВт с декабря.

«Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры. Благодарен европейским партнерам, в частности еврокомиссару Кадри Симсон, за последовательную позицию и действенные шаги для поддержки нашей энергосистемы накануне зимы», – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Украина будет дополнительно иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

Контекст

Пропускная способность межгосударственных связей позволяет Украине экспортировать до 550 МВт и импортировать до 1700 МВт. Украина надеялась, что максимально разрешенную мощность импорта увеличат на 30% – до 2,2 ГВт·ч.

В июне Украина импортировала самый большой месячный объем электроэнергии за последние 10 лет – 858 400 МВт·ч. Стоимость импорта – $79 млн, по данным Государственной таможенной службы. По сравнению с маем (448 200 МВт·ч) импорт вырос почти вдвое, а с июнем 2023 года (43 700 МВт·ч) – почти в 20 раз.

Необходимость увеличения пропускной способности импорта обсуждалась в сентябре на встрече президента Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму €56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют €50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) на май 2024 года.