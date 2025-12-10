Европейские страны планируют в ускоренном режиме принять инициативу, которая позволит бессрочно заморозить активы Центрального банка России на сумму €210 млрд. Таким образом они хотят предотвратить возможное вето со стороны Венгрии на очередное продление заморозки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Детали

Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине репарационный кредит, обеспеченный замороженными в ЕС российскими активами. Для работы этой схемы активы должны оставаться заблокированными на неопределенный срок, отмечает FT. Сейчас решение о заморозке обновляется каждые шесть месяцев и требует единогласной поддержки всех 27 стран ЕС.

Как отмечает FT, Венгрия выступает против дальнейшей помощи Украине и регулярно угрожает заблокировать продление санкций, что может привести к размораживанию российских активов. Европейские чиновники опасаются, что премьер-министр Виктор Орбан может выполнить эту угрозу, если администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке снимет американские санкции против России.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия предлагает задействовать чрезвычайные полномочия, предусмотренные договором ЕС, которые позволяют принимать решения простым большинством голосов – без права вето.

Решение по репарационному кредиту для Украины ЕС планирует принять на саммите 18–19 декабря.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Активы Центробанка России на примерно €260 млрд были заблокированы в западных странах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Большая часть этих средств – около €190 млрд – размещена на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Согласно концепции так называемого репарационного кредита, ЕС может предоставить Украине €140 млрд под залог замороженных в Европе российских активов. Погашение кредита ожидается после завершения войны и при условии, что Россия согласится компенсировать нанесенный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет средства Euroclear, и Россия снова получит к ним доступ. Против такого механизма выступает Бельгия, опасаясь исков со стороны Москвы и риска, что именно ей придется самостоятельно возмещать России эти суммы, если она потребует их возврата.