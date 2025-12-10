Європейські країни планують у пришвидшеному режимі ухвалити ініціативу, яка дозволить безстроково заморозити активи Центрального банку Росії на суму €210 млрд. Так вони хочуть запобігти можливому вето з боку Угорщини на чергове продовження заморозки, це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні «репараційний кредит», забезпечений замороженими в ЄС російськими активами. Для роботи цього механізму активи мають залишатися заблокованими на невизначений термін, наголошує FT. Наразі рішення про заморозку оновлюється кожні шість місяців і потребує одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Як зазначає видання, Угорщина виступає проти подальшої допомоги Україні та регулярно погрожує заблокувати продовження санкцій, що може призвести до розморожування російських активів. Європейські чиновники побоюються, що прем’єр-міністр Віктор Орбан може виконати цю погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа в односторонньому порядку зніме американські санкції проти Росії.

Щоб усунути цей ризик, Єврокомісія пропонує задіяти надзвичайні повноваження, передбачені договором ЄС, які дають змогу ухвалювати рішення простою більшістю голосів – без права вето.

Рішення про «репараційний кредит» для України ЄС планує ухвалити на саміті 18–19 грудня.

Контекст

Активи центробанку Росії на приблизно €260 млрд були заблоковані у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Переважна частина цих коштів – близько €190 млрд – розміщена на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

Відповідно до концепції «репараційного кредиту» ЄС може надати Україні €140 млрд під заставу заморожених у Європі російських активів. Погашення кредиту очікується після завершення війни та за умови, що Росія погодиться компенсувати завдані збитки. Після цього Єврокомісія поверне кошти Euroclear, і Росія знову отримає до них доступ.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.