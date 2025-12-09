Япония отвергла предложение ЕС и G7 о финансировании репарационного кредита Украине за счет замороженных у нее российских активов на $30 млрд. Власти Японии обосновали это юридическими рисками, но еврочиновники считают, что на самом деле Япония не хочет злить США. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Детали

Об этом шла речь во время встречи министров финансов стран Группы семи в понедельник, 8 декабря. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила использование российских активов из-за «юридических проблем», сообщил изданию дипломат ЕС. Это разрушает надежды блока на получение глобальной поддержки этой инициативы, отметило издание.

Одним из требований Брюсселя является участие других стран Группы семи за пределами ЕС, которые могли бы также предоставить Украине кредит, используя замороженные активы, находящиеся на их территориях. США и Япония отказались присоединиться к брюссельской схеме, оставив ЕС самостоятельно нести основное бремя будущих финансовых потребностей Украины, пишет издание.

Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей займа G7, который был согласован администрацией Джо Байдена в 2024 году, сообщил дипломат ЕС. Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере €71,7 млрд и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы с апреля, если не поступят новые средства, пишет Politico.

«Мы будем продолжать сотрудничать над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, иммобилизованных в наших юрисдикциях, пока Россия не оплатит репарации», – написали министры финансов стран G7 в своем совместном заявлении после встречи.

Контекст

ЕС на этой неделе предложил использовать замороженные активы Центробанка РФ для обеспечения кредита Украине на €90 млрд, что покроет финансовые и оборонные потребности страны на два года. Всего в Европе удерживается около €210 млрд российских активов, часть из которых станет доступной после 2028 года.

Предложение ЕС сталкивается с внутренним сопротивлением, прежде всего в Бельгии, где сосредоточено большинство активов. Брюссель требует гарантий, что не придется самостоятельно покрывать возможные претензии Москвы и что европейские компании не пострадают от контрмер.

В то же время президент США Дональд Трамп дал понять, что намерен использовать российские активы, чтобы привлечь Путина к переговорам. Вместо того, чтобы отправлять деньги в Киев, Вашингтон предложил вернуть часть активов России, а остальные использовать для финансирования инвестиций США в Украину.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжала поддерживать идею использования российских активов для помощи Украине во время встречи в понедельник с президентом страны Владимиром Зеленским. В поддержку фон дер Ляйен Великобритания и Канада заявили о своей готовности передать Украине российские государственные активы, находящиеся на их территории, при условии реализации плана ЕС.

Ожидается, что этот вопрос будет в центре внимания во время встречи британского и бельгийского премьеров Кира Стармера и Барта де Вевера в пятницу.