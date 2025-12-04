Детали

Блок намерен создать крупные ИИ-центры, оснащенные новейшими чипами для обучения сложных моделей, опираясь на государственно-частное партнерство, которое будет сочетать европейское финансирование и частные инвестиции.

Главный технический чиновник ЕС Хенна Вирккунен сообщила, что конкурс, вероятно, стартует в январе или феврале, а не в декабре, как планировалось изначально, поскольку сейчас завершают работу над юридической основой проектов. Процесс завершится летом.

Это объявление совпало с подписанием меморандума о взаимопонимании между Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком, по которому банк будет оказывать консультационную поддержку заинтересованным сторонам.

Руководители ЕС надеются, что гигафабрики повысят потенциал ИИ в блоке. Несколько компаний уже выразили заинтересованность в проектах. Ранее в этом году OpenAI подала заявки на участие в консорциумах, а Вирккунен отметила, что компании за пределами ЕС могут участвовать, если большинство в консорциуме принадлежит европейским структурам и не привлечены «высокорисковые поставщики».

Необходимые передовые чипы придется закупать за пределами ЕС, поскольку блок пока не обладает собственными мощностями для их производства, при этом Nvidia выделена как ведущий поставщик.

«Мы знаем, что, к сожалению, в ЕС пока нет мощностей для проектирования и производства таких чипов ИИ», – сказала Вирккунен. «Мы планируем покупать их за рубежом».

Контекст

До сих пор ЕС с трудом удавалось позиционировать себя как ключевого игрока в сфере ИИ, отставая от США как в инновациях, так и в финансировании. Ранее в этом году блок объявил о создании нового фонда объемом €20 млрд для строительства до пяти гигафабрик ИИ – значительно меньше, чем первоначальные $100 млрд на проект Stargate AI в США.