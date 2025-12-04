Европейский Союз готовится запустить официальный тендер на создание гигафабрик искусственного интеллекта в начале следующего года, стремясь догнать США в развитии ИИ. Об этом пишет WSJ 4 декабря.
Детали
- Блок намерен создать крупные ИИ-центры, оснащенные новейшими чипами для обучения сложных моделей, опираясь на государственно-частное партнерство, которое будет сочетать европейское финансирование и частные инвестиции.
- Главный технический чиновник ЕС Хенна Вирккунен сообщила, что конкурс, вероятно, стартует в январе или феврале, а не в декабре, как планировалось изначально, поскольку сейчас завершают работу над юридической основой проектов. Процесс завершится летом.
- Это объявление совпало с подписанием меморандума о взаимопонимании между Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком, по которому банк будет оказывать консультационную поддержку заинтересованным сторонам.
- Руководители ЕС надеются, что гигафабрики повысят потенциал ИИ в блоке. Несколько компаний уже выразили заинтересованность в проектах. Ранее в этом году OpenAI подала заявки на участие в консорциумах, а Вирккунен отметила, что компании за пределами ЕС могут участвовать, если большинство в консорциуме принадлежит европейским структурам и не привлечены «высокорисковые поставщики».
- Необходимые передовые чипы придется закупать за пределами ЕС, поскольку блок пока не обладает собственными мощностями для их производства, при этом Nvidia выделена как ведущий поставщик.
- «Мы знаем, что, к сожалению, в ЕС пока нет мощностей для проектирования и производства таких чипов ИИ», – сказала Вирккунен. «Мы планируем покупать их за рубежом».
Контекст
До сих пор ЕС с трудом удавалось позиционировать себя как ключевого игрока в сфере ИИ, отставая от США как в инновациях, так и в финансировании. Ранее в этом году блок объявил о создании нового фонда объемом €20 млрд для строительства до пяти гигафабрик ИИ – значительно меньше, чем первоначальные $100 млрд на проект Stargate AI в США.
