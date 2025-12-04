Європейський Союз готується запустити офіційний тендер на створення гігафабрик штучного інтелекту на початку наступного року, прагнучи наздогнати США у розвитку ШІ. Про це пише WSJ 4 грудня.

Деталі

Блок має намір створити великі ШІ-центри, оснащені новітніми чипами для навчання складних моделей, спираючись на державно-приватне партнерство, яке поєднуватиме європейське фінансування та приватні інвестиції.

Головна технічна посадовиця ЄС Хенна Вірккунен повідомила, що конкурс, ймовірно, стартує у січні або лютому, а не у грудні, як планувалося спочатку, оскільки зараз завершують роботу над юридичною основою проектів. Процес завершиться влітку.

Це оголошення збіглося з підписанням меморандуму про взаєморозуміння між Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком, за яким банк надаватиме консультаційну підтримку зацікавленим сторонам.

Очільники ЄС сподіваються, що гігафабрики підвищать потенціал ШІ в блоці. Кілька компаній уже висловили зацікавленість у проєктах. Раніше цього року OpenAI подала заявки на участь у консорціумах, а Вірккунен зазначила, що компанії поза межами ЄС можуть долучатися, якщо більшість у консорціумі належить європейським структурам і не залучено «високоризикових постачальників».

Необхідні передові чипи доведеться закуповувати за межами ЄС, оскільки блок наразі не має власних потужностей для їхнього виробництва, при цьому Nvidia виділена як провідний постачальник.

«Ми знаємо, що, на жаль, у ЄС поки немає потужностей для проєктування та виробництва таких чипів ШІ», – сказала Вірккунен. «Ми плануємо купувати їх за кордоном».

Контекст

Дотепер ЄС важко вдавалося позиціонувати себе як ключового гравця у сфері ШІ, відстаючи від США як у інноваціях, так і у фінансуванні. Раніше цього року блок оголосив про створення нового фонду обсягом €20 млрд для будівництва до п’яти гігафабрик ШІ – значно менше, ніж початкові $100 млрд на проєкт Stargate AI у США.