Європейський Союз готується запустити офіційний тендер на створення гігафабрик штучного інтелекту на початку наступного року, прагнучи наздогнати США у розвитку ШІ. Про це пише WSJ 4 грудня.
- Блок має намір створити великі ШІ-центри, оснащені новітніми чипами для навчання складних моделей, спираючись на державно-приватне партнерство, яке поєднуватиме європейське фінансування та приватні інвестиції.
- Головна технічна посадовиця ЄС Хенна Вірккунен повідомила, що конкурс, ймовірно, стартує у січні або лютому, а не у грудні, як планувалося спочатку, оскільки зараз завершують роботу над юридичною основою проектів. Процес завершиться влітку.
- Це оголошення збіглося з підписанням меморандуму про взаєморозуміння між Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком, за яким банк надаватиме консультаційну підтримку зацікавленим сторонам.
- Очільники ЄС сподіваються, що гігафабрики підвищать потенціал ШІ в блоці. Кілька компаній уже висловили зацікавленість у проєктах. Раніше цього року OpenAI подала заявки на участь у консорціумах, а Вірккунен зазначила, що компанії поза межами ЄС можуть долучатися, якщо більшість у консорціумі належить європейським структурам і не залучено «високоризикових постачальників».
- Необхідні передові чипи доведеться закуповувати за межами ЄС, оскільки блок наразі не має власних потужностей для їхнього виробництва, при цьому Nvidia виділена як провідний постачальник.
- «Ми знаємо, що, на жаль, у ЄС поки немає потужностей для проєктування та виробництва таких чипів ШІ», – сказала Вірккунен. «Ми плануємо купувати їх за кордоном».
Дотепер ЄС важко вдавалося позиціонувати себе як ключового гравця у сфері ШІ, відстаючи від США як у інноваціях, так і у фінансуванні. Раніше цього року блок оголосив про створення нового фонду обсягом €20 млрд для будівництва до п’яти гігафабрик ШІ – значно менше, ніж початкові $100 млрд на проєкт Stargate AI у США.
