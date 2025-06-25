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Великобритания впервые профинансирует оружие для Украины за счет замороженных активов РФ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ЗРК Raven /Defence Blog

ЗРК Raven Фото Defence Blog

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине на 70 млн фунтов (около $96 млн), профинансированном за счет процентов от замороженных российских активов. Об этом пишет The Guardian 24 июня.

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Подробности

  • В пакет войдут 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Великобритании и адаптированных для наземного запуска за рекордные три месяца.
  • Издание отмечает, что Великобритания впервые использовала средства, связанные с Россией, для финансирования оружия для Украины.
  • Ракеты будут применяться с системами Raven, поставляемыми Великобританией. Пять таких систем уже направляются в Украину, что доведет общее количество переданных Киеву систем до 13.
  • Выступая на саммите НАТО в Гааге, Стармер заявил: «Россия, а не Украина должна платить за незаконную войну Путина. Использование российских активов для укрепления ПВО Украины – наше право. Безопасность Украины критически важна для нас».
  • Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что эти ракеты спасут жизнь, демонстрируя способность британской промышленности адаптироваться к требованиям современной войны.

Контекст

В апреле Великобритания предоставила Украине пакет военной помощи на сумму около $1 млрд, предназначенный для закупки средств противовоздушной обороны и артиллерийских систем.

В мае Лондон объявил о выделении $3 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов, для поддержки оборонных потребностей Украины.

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