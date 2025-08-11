Європейський Союз передав Україні третю частину прибутків, отриманих від відсотків на заморожені активи російського Центробанку, повідомила пресслужба Єврокомісії 11 серпня. Кошти використають для погашення боргів та підтримки оборонних потреб країни.

Деталі

Минулої п’ятниці ЄС отримав €1,6 млрд доходів, згенерованих від відсотків на кошти, що походять з активів Центробанку РФ, заморожених у межах санкцій через війну проти України.

Це вже третій транш: перший надійшов у липні 2024-го, другий – у квітні 2025-го. Сума покриває надходження за перше півріччя 2025 року.

«Цей захід є частиною постійного зобовʼязання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Якщо раніше 90% коштів спрямовували через Європейський фонд миру (EPF), то тепер 95% використають через Механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM) для неповоротної підтримки у виплаті кредитів від ЄС та двосторонніх кредиторів. Решта 5% піде на військові та оборонні потреби через EPF. Загальний обсяг підтримки кредитів у межах ULCM сягає €45 млрд.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.

Внесок ЄС складає €18,1 млрд євро ($20 млрд). Загалом у межах ініціативи ERA Мінфін вже залучив від ЄС €8 млрд євро. Євросоюз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €53,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.