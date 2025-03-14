Послы ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Кого из россиян изъяли из списка

ЕС продлил на полгода персональные санкции против России, охватывающие около 2400 человек и компаний. Из списка изъяли несколько россиян. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 марта.

Подробности

Решение было принято письменной процедурой в пятницу в Брюсселе. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд.

По требованию Венгрии из списков санкций исключили несколько человек, сообщает редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Среди них – экс-руководитель компании «Еврохим» Владимир Рашевский, сестра олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Это подтвердил собеседник Forbes Ukraine в Офисе президента.

Контекст

ЕС каждые полгода пересматривает санкции, требующие единодушного согласия всех стран-членов. Срок действия ограничений истекал 15 марта 2025 года. Венгрия не раз прибегала к угрозам заблокировать санкции, чтобы выторговать уступки от Брюсселя.

13 марта Financial Times сообщила, что Венгрия может помешать продлению санкций ЕС против примерно 2000 россиян, если бизнесмена Михаила Фридмана не исключат из списка.