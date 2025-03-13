ЕС работает над 17-м пакетом санкций против России

Европейский союз считает, что санкции против России действуют, сейчас идет работа над 17-м пакетом ограничений. Об этом сообщила на брифинге Анитта Хиппер – официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет «Интерфакс-Украина» .

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«Санкции против российских организаций и физических лиц работают, нанося ущерб экономике РФ, и это именно то, на что мы рассчитывали», – отметила она.

Хиппер напомнила, что ЕС уже утвердил 16 пакетов санкций и все они были приняты единогласно странами-членами. «Сейчас мы работаем над 17-м и не остановимся, пока не достигнем своих целей», – добавила Хиппер.

Комментируя возможное блокирование Венгрией продления индивидуальных санкций против РФ, срок действия которых истекает 15 марта, Хиппер заверила, что ЕС продолжает прилагать усилия, чтобы вовремя достичь согласия относительно их пролонгации.

Контекст

Действие санкций, предусматривающих запрет на въезд и замораживание активов лиц, поддерживавших или способствовавших войне России против Украины, истекает в субботу, 15 марта. Для их продления на следующие шесть месяцев необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

Как стало известно, Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против около 2000 россиян, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана.