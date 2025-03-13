Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС, вимагаючи виключення зі списку Фрідмана – FT

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать бізнесмена Михайла Фрідмана. Про це 13 березня пише FT з посиланням на джерела. Будапешт вже неодноразово блокував або затримував санкційні заходи ЄС проти Росії.

Деталі

Дія санкцій, що передбачають заборону на в’їзд і заморожування активів осіб, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчується в суботу, 15 березня. Для їх продовження на наступні шість місяців потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

Посол Угорщини в ЄС вимагає виключити зі списку Фрідмана, за даними чотирьох джерел, ознайомлених із переговорами. Це є умовою Будапешта для погодження всіх інших санкцій.

У четвер у Брюсселі відбудеться зустріч послів ЄС після кількох днів безрезультатних переговорів. Країни Балтії виступають проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, особливо на тлі переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох співрозмовників видання, зусилля Угорщини щодо виключення Фрідмана зі списку санкцій підтримує Люксембург.

Раніше Угорщина вимагала виключити зі списку вісім осіб, зокрема бізнесменів Алішера Усманова та Петра Авена. Проте, за словами трьох джерел, Будапешт відмовився від частини вимог і наразі наполягає лише на виключенні Фрідмана.

Контекст

ЄС запровадив персональні санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року. У рішенні вказані дві підстави – підтримка дій РФ і фінансове сприяння політиці Кремля щодо агресії проти України.

У межах обмежень усі рахунки Фрідмана в європейських банках заморозили. Крім того, він позбувся права вʼїжджати в ЄС і отримувати звідти будь-які активи.

У березні 2024 року санкції проти мільярдера вкотре продовжили, але формулювання підстави змінилося. Фрідмана назвали провідним бізнесменом, який бере участь у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу уряду РФ.

У квітні 2024 року Фрідман і Авен виграли справу в суді ЄС, який визнав їхнє включення до санкційного списку у 2022 році недостатньо обґрунтованим через брак доказів тісних зв’язків із російською владою. Однак вони досі підпадають під оновлені санкції ЄС 2023 року через свою бізнес-діяльність у Росії. Латвія оскаржила перше рішення суду, а Фрідман і Авен – друге.

Фрідман також подав позов проти Люксембургу, де зареєстрована його інвестиційна компанія LetterOne, вимагаючи $15,8 млрд компенсації за санкційні збитки.

Фрідман і Авен продали свої частки в Альфа-Банку, найбільшому приватному банку Росії, та його страховій компанії бізнесмену Андрію Косогову, який не перебуває під санкціями. Вони сподіваються, що продаж активів стане підставою для виключення зі списку, оскільки більше не відповідають критеріям «провідних бізнесменів, які беруть участь у секторах економіки, що забезпечують значні доходи» російському уряду.