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ЕС ищет $19 млрд для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году. Рассматриваются три возможных источника

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейский Союз активно ищет способы покрытия потенциального дефицита украинского бюджета в 2026 году, который может составить $19 млрд. Причина – уменьшение финансовой поддержки со стороны США и отсутствие перспектив быстрого завершения войны, пишет FT.

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  • Среди вариантов помощи рассматриваются внебюджетные гранты на военные нужды, кредиты в рамках инициативы G7 на $50 млрд, а также использование замороженных российских активов.
  • Растет обеспокоенность тем, как именно закрыть этот финансовый пробел, ведь расчеты на прекращение огня до конца 2025 года не сбываются, отметил европейский чиновник, участвующий в переговорах.
  • ЕС изучает инициативу Украины относить поддержку Киева к расходам на оборону блока. Предложение предполагает, что вместо дублирования ресурсов союзники могли бы софинансировать украинскую армию, признавая ее вклад в безопасность всей Европы. Эту идею частично поддерживают и отдельные европейские дипломаты, отмечая, что помощь Украине является частью оборонных расходов самого ЕС.
  • Если боевые действия будут продолжаться в 2026 году, Украине понадобится минимум $8 млрд дополнительного внешнего финансирования. В случае прекращения траншей от США или других партнеров эта сумма может вырасти до $19 млрд.
  • МВФ считает, что финансовые потребности Украины на 2026 год покрыты, но только при условии завершения войны до конца 2025-го или в середине 2026-го. Этот сценарий не выглядит реалистичным ни для Киева, ни для Брюсселя, отмечает издание. В МВФ пообещали провести новую оценку возможной дополнительной потребности в финансовой помощи.

Контекст

За первые пять месяцев года дефицит государственного бюджета составил 426 млрд грн, что на 41 млрд грн, или на 9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но есть нюанс.

Большой составляющей доходной части бюджета являются гранты, на которые приходится 16% доходов общего фонда. И хотя за май Украина не получила грантов, накопившиеся с начала года 169 млрд грн грантов (включая специальный фонд) существенно влияют на бюджетный баланс.

Классическая статистика рассматривает финансирование в форме грантов как доходы (из-за их недолговой природы). Однако по сути это все равно финансирование, которым наши зарубежные партнеры закрывают бюджетный баланс. Если не учитывать в составе доходов гранты, что является стандартной аналитической практикой последних трех лет, то дефицит наоборот увеличился на 87,5 млрд грн, или на 17%.

Что происходит с государственными финансами – в пяти иллюстрациях от Forbes Ukraine.

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