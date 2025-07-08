Європейський Союз активно шукає способи покриття потенційного дефіциту українського бюджету у 2026 році, який може сягнути $19 млрд. Причина – зменшення фінансової підтримки з боку США та відсутність перспектив швидкого завершення війни, пише FT .

Деталі

Серед варіантів допомоги розглядаються: позабюджетні гранти на військові потреби, кредити в межах ініціативи G7 на $50 млрд, а також використання заморожених російських активів.

Зростає стурбованість тим, як саме закрити цю фінансову прогалину, адже розрахунки на припинення вогню до кінця 2025 року не справджуються, зазначив європейський високопосадовець, який бере участь у переговорах.

ЄС вивчає ініціативу України зараховувати підтримку Києва до витрат на оборону блоку. Пропозиція передбачає, що замість дублювання ресурсів союзники могли б співфінансувати українську армію, визнаючи її внесок у безпеку всієї Європи. Цю ідею частково підтримують і окремі європейські дипломати, зазначаючи, що допомога Україні є складовою оборонних витрат самого ЄС.

Якщо бойові дії триватимуть у 2026 році, Україні знадобиться щонайменше $8 млрд додаткового зовнішнього фінансування. У разі припинення траншів від США чи інших партнерів ця сума може зрости до $19 млрд.

МВФ вважає, що фінансові потреби України на 2026 рік покриті, але лише за умови завершення війни до кінця 2025-го або в середині 2026-го. Цей сценарій не виглядає реалістичним ані для Києва, ані для Брюсселя, зазначає видання. У МВФ пообіцяли провести нову оцінку щодо можливої додаткової потреби у фінансовій допомозі.

Контекст

За перші п’ять місяців року дефіцит державного бюджету становив 426 млрд грн, що на 41 млрд грн, або на 9%, менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але є нюанс.

Великим складником дохідної частини бюджету є гранти, на які припадає 16% доходів загального фонду. І хоча за травень Україна не отримала грантів, накопичені з початку року 169 млрд грн грантів (включно із спеціальним фондом) суттєво впливають на бюджетний баланс.

Класична статистика розглядає фінансування у формі грантів як доходи (через їхню неборгову природу). Проте, по суті, це все одно фінансування, яким наші закордонні партнери закривають бюджетний баланс. Якщо не враховувати у складі доходів гранти, що є стандартною аналітичною практикою останніх трьох років, то дефіцит навпаки збільшився на 87,5 млрд грн, або на 17%.

Що відбувається з державними фінансами – у п’яти ілюстраціях від Forbes Ukraine.