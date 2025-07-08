Європейський Союз активно шукає способи покриття потенційного дефіциту українського бюджету у 2026 році, який може сягнути $19 млрд. Причина – зменшення фінансової підтримки з боку США та відсутність перспектив швидкого завершення війни, пише FT.
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Деталі
- Серед варіантів допомоги розглядаються: позабюджетні гранти на військові потреби, кредити в межах ініціативи G7 на $50 млрд, а також використання заморожених російських активів.
- Зростає стурбованість тим, як саме закрити цю фінансову прогалину, адже розрахунки на припинення вогню до кінця 2025 року не справджуються, зазначив європейський високопосадовець, який бере участь у переговорах.
- ЄС вивчає ініціативу України зараховувати підтримку Києва до витрат на оборону блоку. Пропозиція передбачає, що замість дублювання ресурсів союзники могли б співфінансувати українську армію, визнаючи її внесок у безпеку всієї Європи. Цю ідею частково підтримують і окремі європейські дипломати, зазначаючи, що допомога Україні є складовою оборонних витрат самого ЄС.
- Якщо бойові дії триватимуть у 2026 році, Україні знадобиться щонайменше $8 млрд додаткового зовнішнього фінансування. У разі припинення траншів від США чи інших партнерів ця сума може зрости до $19 млрд.
- МВФ вважає, що фінансові потреби України на 2026 рік покриті, але лише за умови завершення війни до кінця 2025-го або в середині 2026-го. Цей сценарій не виглядає реалістичним ані для Києва, ані для Брюсселя, зазначає видання. У МВФ пообіцяли провести нову оцінку щодо можливої додаткової потреби у фінансовій допомозі.
Контекст
За перші п’ять місяців року дефіцит державного бюджету становив 426 млрд грн, що на 41 млрд грн, або на 9%, менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але є нюанс.
Великим складником дохідної частини бюджету є гранти, на які припадає 16% доходів загального фонду. І хоча за травень Україна не отримала грантів, накопичені з початку року 169 млрд грн грантів (включно із спеціальним фондом) суттєво впливають на бюджетний баланс.
Класична статистика розглядає фінансування у формі грантів як доходи (через їхню неборгову природу). Проте, по суті, це все одно фінансування, яким наші закордонні партнери закривають бюджетний баланс. Якщо не враховувати у складі доходів гранти, що є стандартною аналітичною практикою останніх трьох років, то дефіцит навпаки збільшився на 87,5 млрд грн, або на 17%.
Що відбувається з державними фінансами – у п’яти ілюстраціях від Forbes Ukraine.
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