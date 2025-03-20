Еврокомиссия собирается значительно сократить импорт сахара из Украины – Reuters

Еврокомиссия намерена существенно снизить импорт украинского сахара из-за жалобы европейских производителей на падение цен, вызванное значительными объемами поставок. Об этом 20 марта пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Фермеры из стран ЕС отмечают, что украинский импорт негативно повлиял на местный рынок, снизив цены и усложнив сбыт их продукции.

О планах сократить импорт сахара заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен во время встречи с представителями французских фермерских союзов и промышленности на Парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля, пишет издание.

Хансен не назвал конкретные объемы сокращения, но отметил, что импорт будет «гораздо меньше», чем сейчас, сообщили участники встречи. Он пообещал рассмотреть вопрос другого импорта из Украины, в частности зерна, хотя деталей не привел, пишет Reuters.

Еврокомиссия, комментируя ситуацию, признала обеспокоенность фермеров и стран ЕС об импорте сельхозпродукции, но отказалась от дополнительных объяснений.

Контекст

В 2024 году Украина достигла рекордного экспорта сахара – 746 300 тонн на сумму $419 млн, сообщила ассоциация «Укрсахар». Около 40% этого объема ушло в страны ЕС, а 60% – на мировые рынки.

Главными покупателями украинского сахара вне ЕС стали страны Ближнего Востока, Северной Африки (регион MENA) и Северная Македония.

Что способствовало такому росту экспорта, как украинские производители справились с последствиями засухи и удастся ли превзойти этот результат в 2025 году – подробнее в материале Forbes Ukraine.