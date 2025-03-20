Єврокомісія збирається значно скоротити імпорт цукру з України – Reuters

Єврокомісія має намір суттєво зменшити імпорт українського цукру через скарги європейських виробників на падіння цін, викликане значними обсягами поставок. Про це 20 березня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Фермери з країн ЄС зазначають, що український імпорт негативно вплинув на місцевий ринок, знизивши ціни та ускладнивши збут їхньої продукції.

Про плани скоротити імпорт цукру заявив комісар ЄС із сільського господарства Крістоф Хансен під час зустрічі з представниками французьких фермерських спілок і промисловості на Паризькій сільськогосподарській виставці наприкінці лютого, пише видання.

Хансен не назвав конкретних обсягів скорочення, але зазначив, що імпорт буде «значно меншим», ніж нині, повідомили учасники зустрічі. Він пообіцяв розглянути питання іншого імпорту з України, зокрема зерна, хоча деталей не навів, пише Reuters.

Єврокомісія, коментуючи ситуацію, визнала занепокоєння фермерів і країн ЄС про імпорт сільгосппродукції, але відмовилася від додаткових пояснень.

Контекст

У 2024 році Україна досягла рекордного експорту цукру – 746 300 тонн на суму $419 млн, повідомила асоціація «Укрцукор». Близько 40% цього обсягу пішло до країн ЄС, а 60% – на світові ринки.

Головними покупцями українського цукру поза ЄС стали країни Близького Сходу, Північної Африки (регіон MENA) та Північна Македонія.

Що сприяло такому зростанню експорту, як українські виробники впоралися з наслідками посухи та чи вдасться перевершити цей результат у 2025 році – детальніше у матеріалі Forbes Ukraine.