Если лидеры стран ЕС достигнут согласия о предоставлении Украине репарационного кредита на основе российских замороженных активов 18 декабря, Европейский парламент готов проголосовать за него в январе, сообщила президент Европарламента Роберта Мецола на пресс-брифинге в Брюсселе.

Ключевые факты

«Если сегодня будет принято решение, мы сможем проголосовать за него уже в январе», – сказала Мецола.

Для предоставления репарационного кредита применят процедуру срочного рассмотрения в Европарламенте по просьбе групп «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновить Европу», сообщила президент Европарламента.

«Конечно, нужны переговоры, но есть большинство и есть готовность со стороны парламента, поэтому у вас не будет никаких препятствий», – подытожила Мецола.

Контекст

Еврокомиссия в 2025 году предложила предоставить Украине репарационный кредит на €140 млрд под залог замороженных российских активов. По плану, Украина вернет средства после завершения войны, когда Россия возместит нанесенный ущерб.

Бельгия, которая является ключевым держателем замороженных росактивов в Euroclear, выступила против инициативы из-за опасений репутационных и финансовых рисков для страны. Брюссель потребовал предоставления защиты от потенциальных последствий в виде национальных гарантий от остальных стран.

Франция и ряд других государств не соглашаются на предоставление национальных гарантий, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

Еще шесть стран – членов ЕС (Италия, Болгария, Чехия, Словакия, Мальта и Венгрия) выступили против предоставления репарационного займа и предложили рассмотреть альтернативы, в том числе выпуск общего долга, сообщило издание Euroaktiv 15 декабря. По словам верховного представителя Европейского Союза Каи Каллас, причиной стало давление на страны со стороны РФ.

Объявление финального решения о предоставлении Украине репарационного кредита ожидается на саммите Европейского совета 18 декабря.