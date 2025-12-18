Якщо лідери країн ЄС досягнуть згоди про надання Україні репараційного кредиту на основі російських заморожених активів 18 грудня, Європейський парламент готовий проголосувати за нього у січні, повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола на пресбрифінгу у Брюсселі.

Ключові факти

«Якщо сьогодні буде прийнято рішення, ми зможемо проголосувати за нього вже в січні», – сказала Мецола.

Для надання репараційного кредиту застосують процедуру термінового розгляду в Європарламенті на прохання груп «Європейська народна партія», «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» та «Оновити Європу», повідомила президентка Європарламенту.

«Звичайно, потрібні переговори, але є більшість і є готовність з боку парламенту, тож у вас не буде жодних перешкод», – підсумувала Мецола.

Контекст

Єврокомісія у 2025 році запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

Бельгія, яка є ключовим тримачем заморожених росактивів у Euroclear, виступила проти ініціативи через побоювання репутаційних та фінансових ризиків для країни. Брюссель висунув вимогу надання захисту від потенційних наслідків у вигляді національних гарантій від решти країн.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Ще шість країн – членів ЄС (Італія, Болгарія, Чехія, Словаччина, Мальта та Угорщина) виступили проти надання репараційної позики і запропонували розглянути альтернативи, зокрема випуск спільного боргу, повідомило видання Euroaktiv 15 грудня. За словами верховної представниці Європейського Союзу Каї Каллас, причиною став тиск на країни з боку РФ.

Оголошення фінального рішення щодо надання Україні репараційного кредиту очікується на саміті Європейської ради 18 грудня.