Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 18-19 декабря станет испытанием для единства блока на фоне спора относительно использования замороженных Евросоюзом российских активов для поддержки Украины. Раздор усиливают закулисные переговоры Администрации США, которая оказывает давление на некоторых членов ЕС, чтобы те не поддерживали «репарационный кредит» для Украины. Главное из разбора Politico

Саммит лидеров стран-членов Евросоюза, который пройдет 18-19 декабря в Брюсселе, покажет, действительно ли ЕС имеет общие ценности и единение, пишет Politico.

На повестке дня – согласовать совместное решение относительно использования €210 млрд российских активов, замороженных после вторжения России в Украину, для финансирования восстановления Украины. Сейчас не все члены ЕС это поддерживают.

Такие значительные различия в подходах со стороны правительств ЕС указывают на более глубокий раскол на континенте относительно того, как реагировать на изменения в глобальном миропорядке и давление со стороны США, отмечает Politico.

«Они хотят сделать нас слабыми», – сказал Politico один из высокопоставленных чиновников ЕС. Главная задача для Европейского совета – показать реальные результаты, прежде всего в вопросе финансирования Украины, и защитить ЕС во время, когда на блок пытается влиять Белый дом и все больше европейских лидеров, чем-когда ранее, от премьера Венгрии Виктора Орбана и его чешского коллеги Андрея Бабиша, начали ставить под сомнение взгляды и решения Брюсселя, отмечает Politico.

Риски для ЕС

Евросоюз понесет серьезные долгосрочные потери, если не достигнет соглашения по финансированию Украины, предупредил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телевидению. «Мы покажем миру, что в такой критический момент нашей истории мы не способны объединиться и принять меры для защиты нашего политического порядка на европейском континенте», – добавил он.

В то же время Администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает дружественные Вашингтону правительства ЕС отказаться от идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины, пишет Politico. Как выяснилось, именно давление Трампа, а не позиция Бельгии, которая выступает против и в октябре заблокировала решение предоставить Украине «репарационный кредит», является главной проблемой.

В течение этого времени Еврокомиссия и ключевые столицы ЕС активно вели переговоры, пытаясь получить поддержку премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья позиция является критически важной. Именно в Бельгии хранится большинство российских активов, замороженных в Европе. Напряженность в переговорах возросла за последнюю неделю, поскольку ЕС пытался дать Бельгии необходимые гарантии.

Однако, на этой неделе шансы на достижение соглашения снизились, а не улучшились, отметил Politico высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. «Мне хотелось плакать», – поделился он об атмосфере на встрече министров ЕС, которые готовились к саммиту в Брюсселе.

«США больше не лидер свободного мира»

Потребность Украины во внешнем финансировании резко возросла: в 2026 году бюджетный дефицит страны достигнет €71,7 млрд. Если средства не поступят до апреля, Киеву придется сокращать государственные расходы. Это ударит по моральному состоянию украинского общества и способности продолжать оборону, отмечает Politico.

Бельгия объясняет свою оппозицию относительно использования замороженных активов РФ на финансирование «репарационного кредита» для Украины необходимостью защитить собственных налогоплательщиков от ответственности, если средства придется возвращать. Для многих других стран ЕС этот вопрос имеет более широкое геополитическое значение.

В результате неофициальных контактов США с отдельными европейскими столицами к странам, не поддерживающим инициативу, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Отсутствие одностороннего решения, по словам европейских чиновников, станет катастрофой для международного авторитета ЕС. Это будет сигналом для администрации Трампа, которая открыто поддерживает евроскептические силы, так и для президента РФ Владимира Путина, который ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик, отмечает Politico.

«США очевидно больше не являются лидером свободного мира», – заявил лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер в Страсбурге, где на этой неделе заседает Европейский парламент. Администрация Трампа «дистанцируется от нас», добавил он.

Отсутствие финансирования ослабит позиции Украины на потенциальных мирных переговорах с Россией и заставит ее соглашаться на худшие условия. Европа должна дать Киеву четкий сигнал. «ЕС поддерживает Украину при любых обстоятельствах. Киеву не нужно соглашаться на плохую сделку», – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Согласно проекту мирного плана, который согласован США и Россией, Вашингтон хочет использовать часть замороженных российских активов для американских проектов восстановления Украины. Предоставление же этих средств Украине в рамках «репарационного кредита» позволит Киеву самостоятельно решать, куда их направлять, отмечает Politico. Франция же будет настаивать на подходе, который предусматривает приоритетное использование этих средств на расходы на вооружение, подчеркивая, что Европа должна быть в приоритете.

Варианты решения вопроса финансирования Украины

В Брюсселе все чаще обсуждают другой сценарий – принять решение о предоставлении «репарационного кредита» Украине квалифицированным большинством голосов в Евросовете, обойдя сопротивление отдельных стран-членов. В то же время дипломаты предостерегают, что такой шаг может спровоцировать глубокий институциональный кризис внутри ЕС. Альтернативой остаются двусторонние займы Украине от отдельных государств, пишет Politico.

Для Украины главное получить финансирование, независимо от формата, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистам в WhatsApp. В то же время использование замороженных российских активов является вопросом справедливости, ведь «именно Россия должна платить за разрушения», которые понесла Украина, по его словам. Он подчеркнул, что «репарационный кредит» или любой другой формат финансирования, который будет иметь за основу использование замороженных активов РФ в размере от $150 до $210 млрд, меняет правила игры.

Поскольку переговоры между европейскими чиновниками не принесли результата, лидерам стран-членов ЕС придется лично на саммите решать проблему и находить решение самостоятельно.