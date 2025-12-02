Европейский центральный банк отказался обеспечить финансовую подушку для €140 млрд займа Украине, который ЕС планировал привлечь под замороженные российские активы. Это затрудняет попытки Брюсселя создать механизм так называемого репарационного кредита на фоне финансового давления на Киев и новых политических рисков, пишет FT .

Детали

ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, сообщили несколько европейских чиновников. План предусматривал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии по займу для Украины, но в случае экстренной необходимости они не смогли бы быстро мобилизовать средства.

Чтобы избежать рыночного стресса, Брюссель спросил, может ли ЕЦБ выступить кредитором последней инстанции для Euroclear – структурной части бельгийского депозитария, где хранятся замороженные российские активы.

ЕЦБ отказался, заявив, что такой шаг был бы фактическим «монетарным финансированием» правительств, что запрещено договорами ЕС.

После отказа регулятора Еврокомиссия начала нарабатывать альтернативные варианты временного обеспечения ликвидности для займа. Известно, что вопрос создания финансовой страховки является ключевым для того, чтобы в случае отмены санкций или судебных решений ЕС мог вернуть активы российскому центробанку, не поставив под удар свои институты.

Дополнительное давление создает мирный план и альтернативные предложения со стороны администрации Дональда Трампа об использовании российских активов. В Брюсселе опасаются, что потенциальное соглашение между Вашингтоном и Москвой может фактически снять санкционный режим и заставить Euroclear вернуть России замороженные средства немедленно.

Контекст

Европейский Союз заморозил около €210 млрд российских активов с 2022 года, большая часть которых сосредоточена в Euroclear. Бельгия выступает против займа из-за риска, что в случае разморозки активов Euroclear не сможет немедленно вернуть средства. Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал план «фундаментально ошибочным» и требует от всех 26 других государств ЕС юридически обязательных и безусловных гарантий, которые покрывали бы риски. Этот вопрос лидеры должны обсудить 18 декабря.

Украина сталкивается с дефицитом финансирования на фоне новой волны российских атак и замедления западной помощи. ЕС пытается сформировать финансовый пакет для поддержки Киева на ближайшие два года, но споры между странами-членами и юридические ограничения затрудняют принятие решений. Замороженные российские активы рассматривают как один из ключевых источников долгосрочного финансирования, но правовые риски остаются высокими, а единство ЕС – хрупким.