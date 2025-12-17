Давление со стороны России – одна из причин увеличения количества оппонентов инициативы репарационного кредита на основе замороженных российских активов среди стран-членов Евросоюза, об этом сообщила верховная представитель Европейского Союза Кая Каллас на встрече с журналистами в Брюсселе.

Детали

«С разных сторон оказывается значительное давление, и с российской стороны также, – сказала она. – Те страны, которые не привыкли к российским угрозам, на самом деле воспринимают их достаточно серьезно».

Каллас отказалась подробно комментировать причины стран-оппонентов инициативы. «Переговоры продолжаются, и сейчас это не очень будет способствовать поиску компромисса», – объяснила она.

На саммите Евросовета, который стартует 18 декабря, представители Еврокомиссии обсудят вопрос репарационного займа с лидерами стран, выступивших против инициативы. «Чтобы услышать, что именно беспокоит лидеров и как мы можем преодолеть эти препятствия, – резюмировала Каллас. – Надеюсь, что мы найдем компромисс».

Контекст

Еврокомиссия в 2025 году предложила предоставить Украине репарационный кредит на €140 млрд под залог замороженных российских активов. По плану, Украина вернет средства после завершения войны, когда Россия возместит нанесенный ущерб.

Бельгия, которая является ключевым держателем замороженных росактивов в Euroclear, выступила против инициативы из-за опасений репутационных и финансовых рисков для страны. Брюссель потребовал предоставления защиты от потенциальных последствий в виде национальных гарантий от остальных стран.

Франция и ряд других государств не соглашаются на предоставление национальных гарантий, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

Еще шесть стран-членов ЕС (Италия, Болгария, Чехия, Словакия, Мальта и Венгрия) выступили против предоставления репарационного займа и предложили рассмотреть альтернативы, в частности – выпуск общего долга, сообщило издание Euroaktiv 15 декабря.